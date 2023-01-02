В понедельник, 2 января, одна женщина в микрорайоне Плявниеки ходила по крыше автомашины, свидетельствует видео на социальной платформе Facebook.
Видео ⟩ В Риге по крыше автомобиля ходила женщина, вызвали полицию
В Риге по крыше автомобиля ходила женщина, вызвали полицию
TVNET связался с Государственной полицией и выяснил, что сотрудники полиции в 11:24 получили вызов на ул. Улброкас, 22, в Риге, где одна женщина ходила по парковке.
На место происшествия выехали полицейские, которые задержали женщину до прибытия Службы неотложной медицинской помощи.
Женщина передана медикам.
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