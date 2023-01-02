Первый рабочий день 2023 года подошел к концу. Чем еще он запомнился нам? Читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 2 января ⟩ Салют у памятника Свободы, новая система билетов и прощание с папой римским
Новости Латвии:
В соцсетях появилось видео, на котором несколько человек запускают фейерверк у памятника Свободы накануне Нового года. Один житель заявил, что сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) были слишком вежливы. Apollo.lv связался с RPP для выяснения обстоятельств инцидента.
В Екабпилсе мужчина сорвал новогоднее мероприятие, поднявшись по лестнице, отведенной для сотрудников, на сцену во время огненного шоу. Он повредил технику, которая находилась на сцене.
С сегодняшнего дня, 2 января, в Риге вводится новая система билетов на общественный транспорт, которая предусматривает повышение платы за одну поездку, но при этом значительно снижена стоимость месячных проездных билетов.
Рижский центр психиатрии и наркологии (RPNC) начнет выдавать заключения об освобождении лица от проверки на знание государственного языка, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью RPNC Илзе Крукле.
Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне постарается добиться изменений в системе оплаты труда медицинских работников уже в этом году, и она ожидает, что после их вступления в силу медсестрам больше не нужно будет работать на нескольких рабочих местах, чтобы зарабатывать на достойную жизнь.
Земгальский районный суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком в течение десяти лет, причем насилие началось, когда девочке было всего пять лет, сообщила прокуратура.
Женщина была приговорена к 120 часам принудительных работ и выплате 10 000 евро за попытку сдать экзамен по вождению в нетрезвом виде, сообщили в прокуратуре.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) в ноябре утвердила рассчитанную SIA Energijas publiskais tirgotājs компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK) и компоненту мощности, которые в будущем будут составлять ноль евро за мегаватт-час, об этом сообщили представители SPRK.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) со 2 января 2023 года начинает выдачу водительских документов нового образца с более современными элементами защиты от подделки, сообщили представители CSDD.
Латвийский актер Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел после военного вторжения российских войск на территорию Украины покинул Россию, где у него развивалась карьера и была работа. В интервью порталу Rus.LSM он объяснил, что следовал своему сердцу, а не расчету.
На этой неделе в Латвии ожидается переменчивая погода - рекордно высокая температура, дожди и сильный ветер сменятся метелями и сильным морозом, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В ночь на 1 января по Макеевке в аннексированной части Донецкой области был нанесен ракетный удар, в результате которого было разрушено ПТУ № 19, где находились российские военные, пишет "Медуза" со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины.
В понедельник, 2 января, Россия вновь подвергла столицу Украины воздушной атаке, сообщает AFP.
Украина может освободить оккупированный Россией Крым до конца августа этого года, если Запад продолжит помогать Украине и сохранит установленные для России санкции, считает бывший командир войск США в Европе генерал Бен Ходжес.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского было сильным сигналом для всего мира принять Украину в европейскую семью, а президент России Владимир Путин попытается использовать сотни проверенных тактик - постарается победить в войне, завалив окопы трупами своих солдат, подчеркнул политолог Карлис Даукштс.
"2022 год четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия", - сказал в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин. Как сообщает "Радио Свобода", возле российского президента стоит женщина, известная как "рыбачка", "продавщица мороженого" и "обычная верующая".
2022 год в Каунасе закончился серьезной аварией, в результате которой погиб один человек, сообщает портал 15min.
В понедельник, 2 января, в Ватикане началось прощание с бывшим папой римским Бенедиктом XVI. Его тело находится в базилике Святого Петра, которая открыта для посетителей с 9 утра.
Сотни пассажиров круизного лайнера Viking Orion вот уже неделю не могут сойти на берег. Ни один порт Новой Зеландии и Австралии не дал лайнеру разрешение на остановку из-за "биообрастания" - скопления на корпусе судна микроорганизмов, растений и грибков.
Российский кинокритик Антон Долин, проживающий сейчас в Латвии, в соцсетях подвел итоги 2022 года, поздравил с днем рождения маму и рассказал подписчикам, что встретил Новый год в Риге.
Интересное чтиво:
Новый 2023 год принес жителям Латвии много изменений в социальной и налоговой сферах. Это и повышение минимальной зарплаты, и увеличение родительского пособия, и другие нововведения. RUS TVNET собрал для вас все самое важное.
Мало кто будет скучать по 2022 году, отмеченному длительной пандемией, прогрессирующим изменением климата, галопирующей инфляцией, замедлением экономического роста и, прежде всего, началом дорогостоящей войны в Европе и опасениями, что вскоре может вспыхнуть насильственный конфликт в Азии. Кое-что из этого было ожидаемо, но многое - нет, и из всех этих событий можно извлечь уроки, которые мы игнорируем на свой страх и риск.
Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала (Эстония), чтобы помочь в поисках тела 24-летнего Хелари, пропавшего 14 декабря. Собака его не нашла.
Олег Знарок сегодня отмечает своё 60-летие. Он, безусловно, является одним из самых ярких представителей латвийского хоккея. Он провёл девять сезонов за рижское "Динамо", ненадолго стал одним из лидеров сборной Латвии, сделал хорошую заграничную карьеру, а затем и состоялся как тренер - сначала у руля латвийской сборной, а затем и российской. Однако его путь в Ригу был долог и тернист - в столице Латвии он состоялся как хоккеист, однако мог и погибнуть там в самом расцвете сил. Погибнуть от рук печально известных "харитоновцев".
"Со мной произошло чудо!" - рассказала RUS TVNET латвийская певица Диана Пирагс. Началось все с того, что Рождество знаменитость встретила в парижском джазовом клубе.
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