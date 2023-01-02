Главное за 2 января ⟩ Салют у памятника Свободы, новая система билетов и прощание с папой римским

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Новый 2023 год принес жителям Латвии много изменений в социальной и налоговой сферах. Это и повышение минимальной зарплаты, и увеличение родительского пособия, и другие нововведения. RUS TVNET собрал для вас все самое важное.

Мало кто будет скучать по 2022 году, отмеченному длительной пандемией, прогрессирующим изменением климата, галопирующей инфляцией, замедлением экономического роста и, прежде всего, началом дорогостоящей войны в Европе и опасениями, что вскоре может вспыхнуть насильственный конфликт в Азии. Кое-что из этого было ожидаемо, но многое - нет, и из всех этих событий можно извлечь уроки, которые мы игнорируем на свой страх и риск.

Семилетний полицейский пес Мак, живущий и работающий на кордоне Саатсе, в четверг был доставлен в деревню Лахмусе волости Пыхья-Сакала (Эстония), чтобы помочь в поисках тела 24-летнего Хелари, пропавшего 14 декабря. Собака его не нашла.

Олег Знарок сегодня отмечает своё 60-летие. Он, безусловно, является одним из самых ярких представителей латвийского хоккея. Он провёл девять сезонов за рижское "Динамо", ненадолго стал одним из лидеров сборной Латвии, сделал хорошую заграничную карьеру, а затем и состоялся как тренер - сначала у руля латвийской сборной, а затем и российской. Однако его путь в Ригу был долог и тернист - в столице Латвии он состоялся как хоккеист, однако мог и погибнуть там в самом расцвете сил. Погибнуть от рук печально известных "харитоновцев".

"Со мной произошло чудо!" - рассказала RUS TVNET латвийская певица Диана Пирагс. Началось все с того, что Рождество знаменитость встретила в парижском джазовом клубе.