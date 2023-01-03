Сборная Латвии U-20 победила Австрию в первом матче за место в элите МЧМ

Матч прошёл в канадском Галифаксе на стадионе "Скотиабанк-центр" и завершился победой сборной Латвии со счётом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл австриец Лука Ауэр. На 17-й минуте равенство в счёте восстановил Данс Лочмелис с передач Густава Озолиньша и Мартина Лавиньша. Чуть более чем через минуту Винценц Рорер вновь вывел австрийцев вперёд. В концовке второго периода счёт 2:2 сделал Эмилс Вецкактиньш с передач Анри Равинскиса и Богдана Ходаса.

На девятой минуте третьего периода Эмилс Вецкактиньш после передачи Рихарда Симановича вывел сборную Латвии вперёд. На 12-й минуте периода счёт 4:2 сделал Сандис Вилманис с передач Клавса Вейнбергса и Богдана Ходаса. Окончательный счёт в концовке матча установил Богдан Ходас, забивший в пустые ворота.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:0 в пользу сборной Латвии. Следующий матч между командами состоится 4 января в 17:00 по латвийскому времени. Третий матч, если он будет необходим, пройдёт 5 января.

Напомним, сборная Латвии U-20 на МЧМ-2023 проиграла во всех матчах группового турнира.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января.