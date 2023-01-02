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Киев: Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий

rus.tvnet.lv
Киев: Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий
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Украинский солдат. Иллюстративное фото.
Украинский солдат. Иллюстративное фото. Фото: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие отряды вооруженных сил освободили уже 40% территорий, которые Россия оккупировала после 24 февраля, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"В связи с освобождением правого берега Херсонского округа общая площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 000 квадратных километров", - сообщил главнокомандующий в Telegram.

В соответствии с опубликованными данными, Украина продолжает сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 километров, а линия активного фронта составляет 1500 километров.

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