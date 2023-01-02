Киев: Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий

"В связи с освобождением правого берега Херсонского округа общая площадь деоккупированных территорий достигла почти 40 000 квадратных километров", - сообщил главнокомандующий в Telegram.

В соответствии с опубликованными данными, Украина продолжает сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 километров, а линия активного фронта составляет 1500 километров.