"В ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военных", - сообщило министерство обороны России. Как признало российское оборонное ведомство, украинские вооруженные силы нанесли удар по расположению военных ВС РФ в Макеевке из РСЗО HIMARS".
Минобороны России признало гибель 63 военных в Макеевке. Украинская сторона говорит о сотнях погибших
Изначально в сообщении минобороны присутствовало слово "мобилизованных", однако позже упоминание о мобилизованных исчезло.
В условиях военных действий Би-би-си не может оперативно подтвердить правдивость цифр в этом заявлении, но уже то, что обычно не торопящееся делиться сведениями о своих погибших ведомство вдруг раскрыло хоть какую-то информацию, может говорить о том, что случившееся в Макеевке - неординарный эпизод войны России в Украине.
В украинских СМИ утверждается, что погибли несколько сотен российских солдат (по последним сообщениям, около 300).
Если эти цифры верны, то, как подчеркивает корреспондент Би-би-си в Киеве, это можно назвать одной из самых смертоносных атак украинской армии в развязанной Россией войне.
Удар в новогоднюю ночь
В Макеевке, которая находится на территории аннексированной Россией Донецкой области Украины, в новогоднюю ночь под обстрел попало здание ПТУ, где располагались российские мобилизованные. По неподтвержденным данным, там могли погибнуть десятки, если не сотни, человек. На следующий день местные пророссийские власти сообщили лишь о более чем 15 раненых, но российские "патриотические" блогеры пишут, что всё может быть гораздо хуже.
Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих.
В соцсетях распространяется видео первых минут после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, как утверждается, по расположению мобилизованных в Макеевке. Из другого видео можно сделать вывод, что здание ПТУ уничтожено полностью.
Российская армия в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января продолжала наносить воздушные удары по Киеву и другим украинским городам и энергетической инфраструктуре Украины - в том числе с использованием иранских дронов-камикадзе "Шахед".
"Дома прыгали"
Сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по объекту в Макеевке, где располагались мобилизованные российские солдаты, появились в украинских СМИ и телеграм-каналах поздно вечером 1 января.
Украинские медиа писали об этом со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ, где утверждалось следующее: в новогоднюю ночь в Макеевке убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных, размещенных в здании профтехучилища №19.
Источник агентства Рейтер в Донецкой области, попросивший об анонимности, подтвердил, что удар был нанесен по месту, где были размещены мобилизованные, и заявил, что, по его информации, пока известно о менее чем 100 погибших. По словам источника, украинские цифры погибших при ударе по зданию ПТУ "сильно преувеличены". Кроме того, ему известно о 58 раненых.
В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области Украины здание ПТУ попало под удар.— bbcrussian (@bbcrussian) January 2, 2023
Там находились военные из РФ. По данным ВСУ, погибли около 400 человек. pic.twitter.com/oBPGT87KP5
В новогоднюю ночь российские информагентства ТАСС и РИА Новости сообщали о массированных обстрелах западных окраин Донецка и нескольких районов Макеевки, находящейся в контролируемой Россией части Донецкой области.
В половину третьего утра 1 января агентство ТАСС написало (со ссылкой на представителей ДНР), что в Макеевке более 15 человек ранены в результате обстрела со стороны ВСУ.
Представитель самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале, что удар был нанесен в новогоднюю ночь в 00:01 по местному времени и украинская армия применила американскую РСЗО HIMARS. "Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия, - написал он. - Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны".
В соцсетях появилось видео - предположительно, из Макеевки, - по которому можно понять, что от здания ПТУ практически ничего не осталось. Публикуются также снимки, которые якобы доказывают, что здание полностью разрушено ракетным ударом. Местные жители пишут в соцсетях: "Я в 5ти минутах отсюда живу... дома прыгали, было 3 вначале, а потом 4-й прилет самый мощный, три сбили четвертый лег(((".
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В сводке Генштаба ВСУ конкретный удар по объекту в Макеевке не упоминался. Минобороны России отреагировало на информацию об ударе по ПТУ в Макеевке только в середине дня 2 января. Российское телевидение, контролируемое государством, тоже ранее не упоминало в своих военных репортажах о произошедшем в Макеевке.
Значительная часть Донецкой области находится под контролем пророссийских сил с 2014 года, когда поддерживаемые РФ сепаратисты провозгласили ее "Донецкой народной республикой". Область была аннексирована Россией в 2022 году после сфальсифицированного референдума.
Российские военкоры и милитаристские блогеры возмущены
Российские "патриотические" телеграм-каналы активно обсуждают сообщения о большом числе погибших при ударе по базе мобилизованных в Макеевке.
С одной стороны, они пытаются преуменьшить масштабы случившегося, но с другой - выражают возмущение действиями командования, разместившего личный состав в здании ПТУ (которое, как утверждают некоторые, к тому же использовалось в качестве склада боеприпасов).
По неподтвержденной информации, в здании ПТУ №19 располагались мобилизованные из Саратовской области. По другим данным - из Самарской. По данным телеграм-канала "Romanov Лайт", речь идет о десятках погибших: "И еще там была детонация боекомплекта. Отсюда такие разрушения".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что среди российских военных, погибших в результате обстрела в городе Макеевка под Донецком, есть жители этого российского региона. Заявление Азарова передает региональное издание 63.RU.
"Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются", - сказал Азаров.
Расследовательский телеграм-канал "Агентство. Новости" цитирует военного блогера Бориса Рожина, который пишет о "существенном количестве убитых и раненых". Репортер ВГТРК Александр Сладков, которого также упоминает "Агентство", не располагает точной информацией о числе погибших и раненых, но, по его информации, говорят о большом числе потерь.
Что касается цифры в 600 погибших, которую поначалу называли в украинских телеграм-каналах, то это "украинская дезинформация", утверждает телеграм-канал "МИГ России".
Российский тележурналист Андрей Медведев написал в своем телеграм-канале: "На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего - опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу".
"Почему было принято решение о именно таком размещении личного состава? Кем было принято? - возмущается он. - Из ситуации в Макеевке надо сделать самые жёсткие выводы".
Популярный военный блогер, пишущий под именем "Владлен Татарский", раздраженно отмечает: "Трагедии с десятками погибших не учат этих дебилов с дипломами военных училищ и академий".
Другой комментатор, Евгений Норин, пишет еще резче: "Трагедия в Макеевке - это преступление. И нет, не украинское. Это катастрофа, которая имеет некую, неизвестную широкой публике, фамилию, имя и отчество. И это тело должно понести наказание по итогам расследования".
Анонимный милитаристский телеграм-канал "Старше Эдды" называет случившееся в Макеевке "чудовищной некомпетентностью" и "самым настоящим преступлением до сих пор живущих непонятно в каком мире больших военоначальников (так в оригинале - Би-би-си), размещающих личный состав под удар Химарса".
Около полудня 2 января удар по зданию в Макеевке прокомментировал бывший полевой командир самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), которого Украина считает военным преступником, а Нидерланды обвиняют по делу о крушении пассажирского "Боинга" под Донецком.
По его мнению, "объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки".
И далее он пишет: "По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами)". "В любом случае - счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)", - утверждает он.
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