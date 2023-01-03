Минобороны России признало гибель 63 военных в Макеевке. Украинская сторона говорит о сотнях погибших

Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих.

В соцсетях распространяется видео первых минут после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, как утверждается, по расположению мобилизованных в Макеевке. Из другого видео можно сделать вывод, что здание ПТУ уничтожено полностью.

Российская армия в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января продолжала наносить воздушные удары по Киеву и другим украинским городам и энергетической инфраструктуре Украины - в том числе с использованием иранских дронов-камикадзе "Шахед".

"Дома прыгали"

Сообщения о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по объекту в Макеевке, где располагались мобилизованные российские солдаты, появились в украинских СМИ и телеграм-каналах поздно вечером 1 января.

Украинские медиа писали об этом со ссылкой на телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ, где утверждалось следующее: в новогоднюю ночь в Макеевке убиты 400 и ранены 300 российских мобилизованных, размещенных в здании профтехучилища №19.