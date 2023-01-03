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Украинская армия освободила Большой Потемкинский остров под Херсоном

rus.tvnet.lv
Украинская армия освободила Большой Потемкинский остров под Херсоном
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В понедельник вечером, 2 января, стало известно, что украинская армия освободила Большой Потемкинский остров, который находится между правым и левым берегом Днепра недалеко от Херсона.

Об этом интернет-изданию "Украинская правда" сообщил источник в армии. Видеозапись, распространенная депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, также подтверждает освобождение острова.

На видео солдат на фоне украинского флага говорит, что находится на Большом Потемкинском острове.

Генштаб ВСУ официально не комментирует освобождение острова, но источник среди военнослужащих, подтвердил, что российскую армию выбили с Большого Потемкинского острова еще до Нового года.

Галерея: Война в Украине

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