В понедельник вечером, 2 января, стало известно, что украинская армия освободила Большой Потемкинский остров, который находится между правым и левым берегом Днепра недалеко от Херсона.
Украинская армия освободила Большой Потемкинский остров под Херсоном
Об этом интернет-изданию "Украинская правда" сообщил источник в армии. Видеозапись, распространенная депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, также подтверждает освобождение острова.
На видео солдат на фоне украинского флага говорит, что находится на Большом Потемкинском острове.
A video appeared online of Ukrainian flag once again flying high over Potyomkin island in the mouth of Dnipro river near Kherson.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2023
Waiting for official confirmation. pic.twitter.com/wzbl1lAhkC
Генштаб ВСУ официально не комментирует освобождение острова, но источник среди военнослужащих, подтвердил, что российскую армию выбили с Большого Потемкинского острова еще до Нового года.
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