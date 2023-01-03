Украинская армия освободила Большой Потемкинский остров под Херсоном

Об этом интернет-изданию "Украинская правда" сообщил источник в армии. Видеозапись, распространенная депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко, также подтверждает освобождение острова.

На видео солдат на фоне украинского флага говорит, что находится на Большом Потемкинском острове.

A video appeared online of Ukrainian flag once again flying high over Potyomkin island in the mouth of Dnipro river near Kherson.



Waiting for official confirmation. pic.twitter.com/wzbl1lAhkC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2023

Генштаб ВСУ официально не комментирует освобождение острова, но источник среди военнослужащих, подтвердил, что российскую армию выбили с Большого Потемкинского острова еще до Нового года.

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