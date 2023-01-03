Украина: после освобождения Харькова обнаружены пыточные лагеря

Российские военные содержали мирных жителей в этих лагерях в нечеловеческих условиях и пытали их, сообщил в понедельник в Facebook начальник Харьковской районной полиции Владимир Тимошко.

По его словам, некоторых пленников пытали электрошоком, другим сломали пальцы.

Российские войска несколько месяцев оккупировали район вокруг Харькова, но покинули его в начале сентября после начала наступления украинской армии.

С момента освобождения района здесь обнаружены тела 920 мирных жителей, в том числе 25 детей. По словам Тимошко, они были убиты российскими солдатами.

Согласно расследованиям, проведенным украинскими властями, российские войска также совершали военные преступления на других оккупированных территориях. После того, как российские войска город Бучу, там было найдено более 400 тел, большинство из которых умерли насильственной смертью.

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