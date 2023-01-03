В первый рабочий день нового года, 2 января, на дорогах Латвии поймали одного водителя в состоянии наркотического опьянения и семерых нетрезвых водителей, пятеро из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - концентрация алкоголя в их организме превышала полтора промилле. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственной полиции.
В понедельник были пойманы пятеро сильно пьяных водителей
В понедельник были пойманы пятеро сильно пьяных водителей
Двое водителей в состоянии сильного алкогольного опьянения были остановлены в Рижском регионе, где также был пойман водитель, употреблявший наркотики, а в Курземе, Латгале и Земгале зарегистрировано по одному пьяному водителю.
За минувшие сутки на дорогах Латвии зафиксировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в двух из которых пострадали люди. Обе жертвы были пешеходами. Обе эти аварии произошли в Рижском регионе.
За 24 часа полиция зафиксировала 311 административных правонарушений в сфере дорожного движения, в том числе 102 нарушителя скоростного режима.
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