В понедельник были пойманы пятеро сильно пьяных водителей

В первый рабочий день нового года, 2 января, на дорогах Латвии поймали одного водителя в состоянии наркотического опьянения и семерых нетрезвых водителей, пятеро из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - концентрация алкоголя в их организме превышала полтора промилле. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Государственной полиции.