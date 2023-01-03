Из-за предлагаемой неконкурентоспособной заработной платы Министерство иностранных дел (МИД) сталкивается с нехваткой сотрудников, но эта проблема существует и в других учреждениях государственного управления, заявил министр иностранных делЭдгар Ринкевич ("Новое Единство") в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Ринкевич: зарплаты в МИД немного выше, чем у продавца в Lidl
По его словам, нехватка кадров не очень велика, но люди могут не заинтересоваться вакансиями в МИД, видя предлагаемую в объявлении базовую заработную плату,
которая "которая по крайней мере в настоящее время, возможно, лишь немного выше, чем зарплата продавца в Lidl".
Больше всего в МИД не хватает юристов, которые, помимо прочего, должны следить за соблюдением санкций. Также не хватает специалистов по информационным технологиям, которые умели бы работать не только с системами госуправления, но и системами НАТО и ЕС.
"У нас сейчас довольно серьезная ситуация - людей найти проблематично. Люди начинают уходить из упомянутых сфер, и работа может остановиться", - сказал министр.
Ринкевич считает, что зарплаты в учреждениях госуправления необходимо пересматривать и многие из них повышать, так как это не делалось уже очень давно.
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