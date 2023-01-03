"Я свободна": в Сеть попало видео Пугачевой с рассуждениями о счастье

"В моем понимании счастье - это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - говорит Пугачева на видео.

Напомним, в начала декабря Алла Пугачева разместила в Instagram публикацию о том, как ее семья справляется с травлей: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив пост фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все".

RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".

Также сообщалось, что артистка недавно попрощалась с бизнесом в России - налоговая в Москве закрыла последнюю ее компанию.