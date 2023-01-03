В Адажи из-за повышения уровня воды в реке Гауя подтоплена территория частных домов и начата эвакуация их жильцов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Фото ⟩ В Адажи Гауя подтопила частные дома, начата эвакуация людей
Во вторник утром, 3 января, около 8:00 утра спасатели получили вызов на улицу Нурниеку, где вода затопила проезжую часть улицы и территорию вокруг нескольких жилых домов.
В настоящее время спасатели эвакуируют из подтопленных домов людей и домашних животных. Эвакуация проводится в сотрудничестве с самоуправлением Адажи.
Адажское самоуправление в соцсетях сообщает, что частично затоплена также дорога в Страуткалны и в настоящее время ее очищают от скопления льда.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi в Twitter информирует, что из-за затопления закрыта дорога Балтэзерс - Ани - Лапмежи, а объехать зону затопления можно через Гаркалне по дорогам Гаркалне - Ошлауки (V49) и Адажи - Гаркалне (V46).
Галерея: Наводнение в Адажи
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