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Фото ⟩ В Адажи Гауя подтопила частные дома, начата эвакуация людей

rus.tvnet.lv
В Адажи Гауя подтопила частные дома, начата эвакуация людей
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Наводнение в Адажи
Наводнение в Адажи Фото: Ādažu novada pašvaldības policija

В Адажи из-за повышения уровня воды в реке Гауя подтоплена территория частных домов и начата эвакуация их жильцов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Во вторник утром, 3 января, около 8:00 утра спасатели получили вызов на улицу Нурниеку, где вода затопила проезжую часть улицы и территорию вокруг нескольких жилых домов.

В настоящее время спасатели эвакуируют из подтопленных домов людей и домашних животных. Эвакуация проводится в сотрудничестве с самоуправлением Адажи.

Адажское самоуправление в соцсетях сообщает, что частично затоплена также дорога в Страуткалны и в настоящее время ее очищают от скопления льда.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi в Twitter информирует, что из-за затопления закрыта дорога Балтэзерс - Ани - Лапмежи, а объехать зону затопления можно через Гаркалне по дорогам Гаркалне - Ошлауки (V49) и Адажи - Гаркалне (V46).

Галерея: Наводнение в Адажи

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