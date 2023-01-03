Фото ⟩ В Адажи Гауя подтопила частные дома, начата эвакуация людей

Во вторник утром, 3 января, около 8:00 утра спасатели получили вызов на улицу Нурниеку, где вода затопила проезжую часть улицы и территорию вокруг нескольких жилых домов.

В настоящее время спасатели эвакуируют из подтопленных домов людей и домашних животных. Эвакуация проводится в сотрудничестве с самоуправлением Адажи.

Адажское самоуправление в соцсетях сообщает, что частично затоплена также дорога в Страуткалны и в настоящее время ее очищают от скопления льда.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi в Twitter информирует, что из-за затопления закрыта дорога Балтэзерс - Ани - Лапмежи, а объехать зону затопления можно через Гаркалне по дорогам Гаркалне - Ошлауки (V49) и Адажи - Гаркалне (V46).

Галерея: Наводнение в Адажи