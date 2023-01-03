Погиб автогонщик и шоумен Кен Блок

Сообщается, что Кен Блок ехал на снегоходе по крутому склону, но внезапно транспорт перевернулся и придавил его. Знаменитый гонщик скончался на месте. Ему было 55 лет.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. А самое главное - отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать", - говорится в заявлении его команды Hoonigan.

У гонщика остались жена Люси и трое детей. Его 16-летняя дочь Лия также увлекается гонками.

Кен Блок - один из основателей компании DC Shoes, производящей спортивную обувь для скейтбордистов. Свою раллийную карьеру он начал в 2005 году вместе с командой Vermont SportsCar. Также он принимал участие в таких видах спортивных соревнований, как скейтбординг, сноубординг, мотокросс и джимхана.

Блок является 23-кратным победителем раллийных гонок в США, участником чемпионата мира по ралли, а также 6-кратным победителем мирового ралли-кросса. Также он известен благодаря уникальному трюковому шоу Gymkhana на своём YouTube-канале, где сейчас насчитывается почти 2 миллиона зрителей.