Экс-первой ракетке мира диагностировали две формы рака

В 2010 году легендарная теннисистка впервые заболела раком молочной железы, через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию.

В ноябре 2022 года Навратилова заметила увеличение лимфатического узла на своей шее и сразу обратилась к врачам - биопсия выявила рак горла. Также во время диагностики у неё обнаружили опухоль в груди. В ближайшее время Навратилова начнёт лечение в Нью-Йорке.

"Это двойной удар. Дело серьёзное, но всё лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил", - сказала Навратилова.

66-летняя Навратилова родилась в Чехословакии, но с 1975 года представляла на соревнованиях США. На счету теннисистки 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 31 - в парном и 10 - в смешанном. Всего на её счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 - в парном.

Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только немке Штеффи Граф (377).

Навратилова была занесена в Международный зал теннисной славы в 2000 году. В последние годы она работала телевизионным экспертом. Из-за болезни бывшая спортсменка не будет работать в качестве телевизионного эксперта на Открытом чемпионате Австралии.