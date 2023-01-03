Видео ⟩ Валерий Меладзе ответил на приветствие "Слава Украине" в Дубае

По информации российских СМИ, разговор Меладзе с гостем произошел в Дубае, где артист выступал на новогоднем корпоративе. После громкой одобрительной реакции гостя на лозунг, Меладзе сказал в микрофон: "Тсс, я вне политики сегодня здесь". Диалог попал на видео и распространился в Сети.

Сразу после этого депутат Госдумы РФ Сергей Миронов, который предложил в своем Telegram-канале лишить Меладзе званий. "Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен", – заявил он.

Напомним, Валерий Меладзе с самого начала выступил против войны в Украине. После этого на него посыпалась критика, он оказался в списке запрещенных артистов и остался без концертов в России.