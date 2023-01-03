Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт попал в скандал во время празднования Нового года в одном из ночных клубов, сообщает TMZ.
ВИДЕО ⟩ "Мы были пьяны". Глава UFC подрался со своей женой
Инцидент произошёл в ночном клубе в Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Сообщается, что во время отдыха Уайт вместе с женой и друзьями находился в VIP-зоне над танцполом.
Когда Уайт наклонился, чтобы что-то сказать своей супруге, она дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей две пощёчины в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару. Также отмечается, что Дана и Энн в тот момент были сильно пьяны.
Уайт сразу попал под огонь жёсткой критики, поэтому ему пришлось принести публичные извинения.
"Я один из тех, кто говорит, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущён. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет своё мнение по этому поводу - и мнение людей будет правильным, особенно в моём случае. Никогда не поднимайте руку на женщину".
Жена главы UFC тоже выступила с заявлением: "Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что это не в его характере, значит ничего не сказать - ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба были пьяны. Много выпили в канун Нового года, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей".
Дана Уайт и Энн познакомились еще в школе. Поженились они в 1998 году. У них трое детей.
53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году. Тогда она была частью промоушена Zuffa. Под управлением Даны UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.
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