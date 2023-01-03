ВИДЕО ⟩ "Мы были пьяны". Глава UFC подрался со своей женой

Когда Уайт наклонился, чтобы что-то сказать своей супруге, она дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей две пощёчины в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару. Также отмечается, что Дана и Энн в тот момент были сильно пьяны.

"Я один из тех, кто говорит, что у мужчины никогда не будет оправдания, чтобы ударить женщину, и теперь я говорю об этом на TMZ. Это одна из тех ситуаций, которые ужасны. Я смущён. У нас трое детей, и мы показали им это видео. Сейчас мы больше сосредоточены на нашей семье. У людей будет своё мнение по этому поводу - и мнение людей будет правильным, особенно в моём случае. Никогда не поднимайте руку на женщину".