В ночь на среду, 4 января, температура воздуха в Латвии опустится до 0...-4 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет не холоднее +2 градусов, прогнозируют синоптики.
Мороз, метели и гололед: прогноз на ближайшие дни
Мороз, метели и гололед: прогноз на ближайшие дни
Дороги во многих местах обледенеют. На востоке страны ожидаются осадки, преимущественно снег. Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.
В среду вечером Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков, в четверг ожидаются метели, на западе и юге страны - сильный снегопад.
Температура воздуха в среду днем повысится до -1...+3 градусов, а западный ветер сменится южным, юго-восточным.
В Риге в среду не ожидается существенных осадков, температура воздуха ночью и днем будет около нуля, на улицах и тротуарах возможен гололед.
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