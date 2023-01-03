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Мороз, метели и гололед: прогноз на ближайшие дни

rus.tvnet.lv/LETA
Мороз, метели и гололед: прогноз на ближайшие дни
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Метель. Иллюстративное фото
Метель. Иллюстративное фото Фото: Konstantin Sednev

В ночь на среду, 4 января, температура воздуха в Латвии опустится до 0...-4 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет не холоднее +2 градусов, прогнозируют синоптики.

Дороги во многих местах обледенеют. На востоке страны ожидаются осадки, преимущественно снег. Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В среду вечером Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков, в четверг ожидаются метели, на западе и юге страны - сильный снегопад.

Температура воздуха в среду днем повысится до -1...+3 градусов, а западный ветер сменится южным, юго-восточным.

В Риге в среду не ожидается существенных осадков, температура воздуха ночью и днем будет около нуля, на улицах и тротуарах возможен гололед.

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