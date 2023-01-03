Мороз, метели и гололед: прогноз на ближайшие дни

Дороги во многих местах обледенеют. На востоке страны ожидаются осадки, преимущественно снег. Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В среду вечером Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков, в четверг ожидаются метели, на западе и юге страны - сильный снегопад.

Температура воздуха в среду днем повысится до -1...+3 градусов, а западный ветер сменится южным, юго-восточным.

В Риге в среду не ожидается существенных осадков, температура воздуха ночью и днем будет около нуля, на улицах и тротуарах возможен гололед.