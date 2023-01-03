Видео ⟩ "Мама была серая": компания по перевозке больных неправильно разместила лежачую женщину

"По камерам мы видим, что рядом был персонал, но это был не врач. Его там и не должно было быть, - говорит представитель PSKUS Янита Вейнберга. - Чтобы такие случаи не повторялись, мы тоже должны принять меры со своей стороны. В тот момент, когда пациента выписывают, он теоретически перестает быть пациентом больницы. Но на этом наша ответственность за пациента не заканчивается. Мы можем удостовериться в том, чтобы те люди, которые присутствуют в момент выписки пациента, были проинформированы о своей компетенции".