Жительница Латвии, 36 лет назад попавшая в ДТП, сейчас все время проводит в постели. Она не садилась уже 15 лет, однако из-за халатного отношения медперсонала оказалась в сидячем положении в больнице, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Мама была серая": компания по перевозке больных неправильно разместила лежачую женщину
После того, как состояние женщины ухудшилось, ее с помощью медиков доставили в Университетскую клиническую больницу им. Страдиня (PSKUS), где та провела два дня. Дочь Линда искала транспорт, который мог бы доставить ее мать домой в лежачем положении.
"Я не могла сама поехать в больницу, потому что меня туда не пускают. Сотрудники Specmedtransports.lv сказали, что им нужна контактная информация - они сами позвонят и сами все сделают. Я сказала, что маму нужно везти лежа. Они сказали, что без проблем", - говорит Линда.
Когда перевозчик подъехал к дому, Линда увидела, что мама сидит и стонет: "Они открыли двери, а мама там сидит. Она 15 лет не садилась. Она съехала на один бок, позвоночник не мог ее поддерживать. Она была бледно-серая, только и делала, что стонала", - объясняет дочь.
Оба сотрудника Specmedtransports.lv завели женщину в комнату и помогли лечь на кровать. Они объяснили, что врач разрешил перевозить ее сидя. Мать Линды сказала, что ее нужно транспортировать лежа. В тот момент, когда сотрудники подняли ее, чтобы усадить в кресло, она услышала какой-то хруст. После этого ей стало так больно, что она не могла говорить.
Получив за перевозку 45 евро, мужчины ушли.
Поставщик услуг рассказал передаче, что не видит своей вины и возлагает ответственность на персонал больницы. Однако Айвар признается, что Линда просила перевезти ее мать лежа.
"Сотрудники не стали бы сажать женщину по своей инициативе. Они зашли спросить у доктора. Тот сказал, что нет проблем, можно перевозить сидя", - поясняет представитель Specmedtransports.lv.
В больнице в настоящее время расследуют случившееся.
"По камерам мы видим, что рядом был персонал, но это был не врач. Его там и не должно было быть, - говорит представитель PSKUS Янита Вейнберга. - Чтобы такие случаи не повторялись, мы тоже должны принять меры со своей стороны. В тот момент, когда пациента выписывают, он теоретически перестает быть пациентом больницы. Но на этом наша ответственность за пациента не заканчивается. Мы можем удостовериться в том, чтобы те люди, которые присутствуют в момент выписки пациента, были проинформированы о своей компетенции".
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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