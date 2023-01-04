Фанаты требуют у игрока сборной Аргентины расстаться с девушкой

Девушку нападающего "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Эмилию Ферреро подвергли критике после распространения в социальных сетях видео, на котором она попыталась помешать группе детей взять у Альвареса автографы.

"Возьмите телефон и сфотографируйтесь. Нам уже пора уходить", - говорит девушка на видео, разрешив фанатам сделать только одно групповое фото с футболистом.

Dios que cargosa la novia de Julián Álvarez deja que los pibitos consigan una foto con su ídolo. Rajenla pic.twitter.com/8NUTqxHtN0 — Gonza Carranza 💜 (@gonzacarranzaa) December 24, 2022

Вскоре после того, как видео стало вирусным, на Change.org была запущена петиция с требованием, чтобы Альварес расстался со своей девушкой.

"Мы должны заставить "Паука" осознать, что Мэри Джейн - токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на её месте другая, такого бы не произошло", - пишет автор петиции.

(Альварес получил прозвище "Паучок" ещё в детстве из-за своей манеры игры, а позже стал праздновать голы в стиле Человека-паука, повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн - девушка Человека-паука.)

Петиция собрала уже более 20 000 подписей.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал одним из открытий минувшего чемпионата мира в Катаре - он вошёл в число лучших бомбардиров турнира и помог сборной Аргентины завоевать чемпионский титул. На его счету четыре забитых мяча.