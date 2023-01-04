Несколько бывших и действующих футболистов сборной Эстонии в один из последних дней 2022 года решили выпить пиво вместе с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Практически сразу этот снимок вызвал скандал в Эстонии.
Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным
На снимке действующий капитан сборной Эстонии Константин Васильев, нападающий Сергей Зенёв и помощник главного тренера Андрес Опер. Кроме того, в кадре Андрей Степанов, Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и главный тренер сборной России Карпин.
Буквально несколько дней спустя группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.
"Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", - говорится в пресс-релизе MTÜ Jalgpallihaigla.
Также было организовано голосование за лишение Константина Васильева повязки капитана сборной Эстонии. Сам Васильев в беседе с Soccernet заявил, что не может сказать ничего больше того, что есть на фотографии. "Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то ещё ответить по этому поводу".
Не стал критиковать футболистов за встречу с Карпиным и президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, который отметил, что ЭФС не имел отношения к организации упомянутого ужина.
53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллиннском клубе "Спорт" и имеет эстонское гражданство. На своей супруге Дарье он женился в Нарве. Она в 2016 году работала учителем эстонского языка, но позже выбрала музыкальную карьеру.
Карпин известен своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи".
"Тогда у людей ничего не было, но и не было зависти и плохих отношений, потому что все были равны. Когда я еду в Украину, Эстонию, Литву, Грузию - все бывшие республики Советского Союза - я чувствую себя как в России. Там еще говорят по-русски, молодежь все меньше, но тебя все понимают. Для меня это всё одна страна - СССР", - объяснял Карпин в эфире радиостанции Ultima Hora Radio.
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