Эстонских футболистов раскритиковали за фото с Карпиным

Не стал критиковать футболистов за встречу с Карпиным и президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, который отметил, что ЭФС не имел отношения к организации упомянутого ужина.

53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллиннском клубе "Спорт" и имеет эстонское гражданство. На своей супруге Дарье он женился в Нарве. Она в 2016 году работала учителем эстонского языка, но позже выбрала музыкальную карьеру.

Карпин известен своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи".

"Тогда у людей ничего не было, но и не было зависти и плохих отношений, потому что все были равны. Когда я еду в Украину, Эстонию, Литву, Грузию - все бывшие республики Советского Союза - я чувствую себя как в России. Там еще говорят по-русски, молодежь все меньше, но тебя все понимают. Для меня это всё одна страна - СССР", - объяснял Карпин в эфире радиостанции Ultima Hora Radio.