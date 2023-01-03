Изменения погоды дают о себе знать - сегодня появились кадры разлившейся Гауи в Адажи, а ведь скоро, кажется, снова ударят морозы. Об этом и другом самом важном за уходящий вторник - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 3 января ⟩ Потоп в Адажи, Ушаков + Шлесерс и чипсы со вкусом гениталий
Новости Латвии:
В Адажи из-за повышения уровня воды в реке Гауя подтоплена территория частных домов, в связи с чем была проведена эвакуация их жильцов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Депутат Сейма и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил на своей странице в Facebook о "тандеме Айнара - Нила". Экс-мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков, подтвердил его слова.
Из-за предлагаемой неконкурентоспособной заработной платы Министерство иностранных дел (МИД) сталкивается с нехваткой сотрудников, но эта проблема существует и в других учреждениях государственного управления, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Включение национальных вопросов в новогоднее обращение к населению говорит о том, что президент Латвии Эгил Левитс начал думать о своем переизбрании этим летом. Об этом агентству LETA рассказал политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.
За рубежом:
"Знаете ли вы какую-нибудь другую страну в мире, которая бы посвятила свои деньги другой стране?" - спрашивает Сильвер Куузик, член Тартуского городского собрания и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в посте в Facebook. Политику не нравится фраза "Слава Українi" ("Слава Украине") на новой двухевровой монете. "Эта монета - напоминание о том, что свобода - высшая ценность", - говорит Мадис Мюллер, президент Eesti Pank.
В Ирландии в первый день нового года мужчина из Латвии ударил соседа украинской национальности бутылкой по голове, сообщает портал Baltic Ireland.
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