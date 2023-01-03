Главное за 3 января ⟩ Потоп в Адажи, Ушаков + Шлесерс и чипсы со вкусом гениталий

Новости Латвии:

В Адажи из-за повышения уровня воды в реке Гауя подтоплена территория частных домов, в связи с чем была проведена эвакуация их жильцов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Депутат Сейма и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил на своей странице в Facebook о "тандеме Айнара - Нила". Экс-мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков, подтвердил его слова.

Из-за предлагаемой неконкурентоспособной заработной платы Министерство иностранных дел (МИД) сталкивается с нехваткой сотрудников, но эта проблема существует и в других учреждениях государственного управления, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Включение национальных вопросов в новогоднее обращение к населению говорит о том, что президент Латвии Эгил Левитс начал думать о своем переизбрании этим летом. Об этом агентству LETA рассказал политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.

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