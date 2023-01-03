ФОТО ⟩ Президент ФИФА сделал селфи на похоронах Пеле

В социальных сетях распространилась фотография, на которой улыбающийся Инфантино фотографируется на фронтальную камеру с несколькими людьми. Фото было сделано рядом с гробом Пеле на стадионе "Сантоса" во время церемонии прощания с легендарным бразильским футболистом.

Футбольные фанаты жёстко раскритиковали Джанни Инфантино, обвинив его в проявлении неуважения к памяти Пеле.

Les selfies de la honte. Le président de la FIFA, Gianni #Infantino est une nouvelle fois dans l'œil du cyclone, s'attirant les foudres de la presse mondiale et des réseaux sociaux après son attitude lors de la veillée funèbre de #Pelé, au stade Vila Belmiro de Santos. 🇧🇷 pic.twitter.com/0xy3MV1Qts — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) January 3, 2023

Сам Инфантино отметил, что очень уважает и восхищается Пеле и никогда бы не проявил к нему неуважения.

"Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, видимо, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и фотографировался на церемонии. Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Я надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная правды и не уточняя информацию, найдут в себе порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали", - написал Инфантино в своём Instagram.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком.

Пеле - трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провёл в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за "Сантос" и "Нью‑Йорк Космос".