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ФОТО ⟩ Президент ФИФА сделал селфи на похоронах Пеле

rus.tvnet.lv
Президент ФИФА сделал селфи на похоронах Пеле
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Фото: AP/Scanpix

Президента ФИФА Джанни Инфантино раскритиковали в социальных сетях за то, что он сделал селфи у открытого гроба трёхкратного чемпиона мира бразильца Пеле во время церемонии прощания с футболистом.

В социальных сетях распространилась фотография, на которой улыбающийся Инфантино фотографируется на фронтальную камеру с несколькими людьми. Фото было сделано рядом с гробом Пеле на стадионе "Сантоса" во время церемонии прощания с легендарным бразильским футболистом.

Футбольные фанаты жёстко раскритиковали Джанни Инфантино, обвинив его в проявлении неуважения к памяти Пеле.

Сам Инфантино отметил, что очень уважает и восхищается Пеле и никогда бы не проявил к нему неуважения.

"Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди, видимо, критикуют меня за то, что я вчера сделал селфи и фотографировался на церемонии. Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него. 

Я надеюсь, что те, кто публиковал или говорил вещи, не зная правды и не уточняя информацию, найдут в себе порядочность и смелость признать свою неправоту и исправить то, что они сказали", - написал Инфантино в своём Instagram.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние годы легендарный бразильский футболист боролся с раком.

Пеле - трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провёл в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне форвард выступал за "Сантос" и "Нью‑Йорк Космос".

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