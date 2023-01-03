Киев: Украина будет ударять по позициям РФ на всей оккупированной территории

По словам чиновника, в настоящее время Россия прилагает большие усилия для сохранения сухопутного коридора в Крым.

"У них есть идея захватить Донецкую область, побережье Азовского моря, были планы по отделению Украины от Черного моря. Но государство-оккупант не смогло реализовать в Украине ни один из своих планов. Учитывая, что наши иностранные партнеры поставляют нам самые современные образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, понятно, не безопасен, Украина будет наносить удары по россиянам на всей оккупированной территории", - подчеркнул Черняк.

По словам чиновника, в настоящее время Россия формирует новые воинские части на севере Крыма и продолжает строить оборонительные сооружения как в Крыму, так и на Херсонщине.

"Они проигрывают, поэтому строят оборонительные сооружения там, где могут, понимая, что на этих границах должны будут развернуться бои", - сказал Черняк.