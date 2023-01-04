Число жертв среди российских военнослужащих после украинского удара по оккупированной Макеевке выросло до 89 человек, сообщило Минобороны России.
Россия признала большее число жертв в результате удара ВСУ по Макеевке
Ранее в России сообщали о смерти 63 мобилизованных.
В сообщении Минобороны также отмечается, что среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщает Русская служба ВВС.
"К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - заявил первый замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Севрюков.
Причиной атаки, по его словам, стало массовое использование личным составом мобильных телефонов.
"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - заявил он.
В свою очередь Управление стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник сообщило, что в результате этого удара были убиты около 400, а ранены - еще 300 человек.
Мобилизованные находились в здании профтехучилица в Макеевке, куда в новогоднюю ночь попала украинская ракета, запущенная из HIMARS.
Информацию о нанесении ракетного удара подтвердила и армия Украины.
В понедельник Министерство обороны России сообщило о гибели 63 военнослужащих в ходе обстрела с украинской стороны. Изначально в сообщении присутствовало слово "мобилизованные", однако позже упоминание о них исчезло.
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