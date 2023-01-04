18 февраля в "Арене Рига" состоится международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе запланировано 10 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.
Латвийский боксёр Артём Рамлав проведёт в Риге бой за чемпионский пояс IBA
Главной кульминацией вечера станет бой за пояс чемпиона IBA (International Boxing Association), за который сразится бразилец Эдуардо Коста До Несименто (Eduardo Costa Do Nascimento) (9-1) и рижанин Артём Рамлав.
Латвийский боец Кристап Бульмейстарс (11-0) будет боксировать против сильнейшего боксёра Германии в своём весе Ника Ханнинга (10-1-1). Этот бой анонсируется уже во второй раз, так как в предыдущем поединке в октябре, по неизвестным причинам, немецкий спортсмен не смог принять участие. Победа позволит Кристапу попасть в топ-50 лучших боксёров мира.
В рамках шоу состоятся также женские бои с участием латвийских спортсменок Екатерины Марченко и Екатерины Сорокиной. Также зрители в ринге увидят таких спортсменов, как Франциса Розенталса (8-0-1), Марциса Грундулиса (12-2), Эмилса Шписа (7-1), Богдана Соболя (13-0), Богдана Миронеца (6-1) и многих других боксёров.
Начало турнира в 19:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о турнире доступна на официальной странице LNK Boxing.
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