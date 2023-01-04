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Латвийский боксёр Артём Рамлав проведёт в Риге бой за чемпионский пояс IBA

rus.tvnet.lv
Латвийский боксёр Артём Рамлав проведёт в Риге бой за чемпионский пояс IBA
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Фото: MB Promotions

18 февраля в "Арене Рига" состоится международное боксёрское шоу Tonybet Fight Night. В программе запланировано 10 боксёрских поединков со спортсменами из Бразилии, Польши, Германии, Украины, Литвы и Латвии.

Главной кульминацией вечера станет бой за пояс чемпиона IBA (International Boxing Association), за который сразится бразилец Эдуардо Коста До Несименто (Eduardo Costa Do Nascimento) (9-1) и рижанин Артём Рамлав.

Латвийский боец Кристап Бульмейстарс (11-0) будет боксировать против сильнейшего боксёра Германии в своём весе Ника Ханнинга (10-1-1). Этот бой анонсируется уже во второй раз, так как в предыдущем поединке в октябре, по неизвестным причинам, немецкий спортсмен не смог принять участие. Победа позволит Кристапу попасть в топ-50 лучших боксёров мира.

В рамках шоу состоятся также женские бои с участием латвийских спортсменок Екатерины Марченко и Екатерины Сорокиной. Также зрители в ринге увидят таких спортсменов, как Франциса Розенталса (8-0-1), Марциса Грундулиса (12-2), Эмилса Шписа (7-1), Богдана Соболя (13-0), Богдана Миронеца (6-1) и многих других боксёров.

Начало турнира в 19:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о турнире доступна на официальной странице LNK Boxing.

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