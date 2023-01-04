Литва на июльском саммите НАТО в Вильнюсе будет добиваться договоренности о том, чтобы страны альянса выделяли на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП), заявил старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.
Саммит в Вильнюсе: Литва хочет, чтобы страны НАТО выделяли на оборону не менее 2% от ВВП
"Это одна из целей Литвы, чтобы на саммите НАТО было согласовано и подтверждено так называемое вильнюсское обязательство по инвестициям в оборону не менее двух процентов", - заявил Будрис в интервью LRT во вторник.
По его словам, страны восточного фланга НАТО готовы выделять на оборону и больше от ВВП, а остальные страны не достигают даже этот показателя.
Об этом советник президента рассказал после опубликованного во вторник интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкому информационному агентству DPA. В нем глава альянса сообщил, что в ближайшие месяцы страны НАТО обсудят свои расходы на оборону, при этом некоторые союзники решительно выступают за минимальные расходы в размере 2% от ВВП.
Вместе с тем Столтенберг заявил, что окончательное соглашение по этому вопросу будет достигнуто не позднее июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Страны НАТО в 2014 году в Уэльсе договорились о том, что оборонные расходы должны увеличиться до 2% от валового внутреннего продукта страны. Это положение должно быть реализовано к 2024 году.
Сейм Литвы в конце ноября принял бюджет на 2023 год, в котором предусматривается возможность расходовать на оборону до 3% от ВВП, разрешение брать для этого кредиты, если общий дефицит бюджета не превысит в год 4,9% от ВВП. В 2022 году средства, выделяемые Литвой на оборону, составили 2,52% от ВВП.
Вильнюсский саммит НАТО пройдет 11-12 июля.
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