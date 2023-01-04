ВИДЕО ⟩ Роналду перепутал страну, в которую приехал выступать

Во вторник, 3 января, нападающий Криштиану Роналду был официально представлен в качестве новичка "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. Во время пресс-конференции португалец допустил оплошность и перепутал страну, в которой будет выступать.

"Футбол бывает разным, для меня переезд в Южную Африку не является концом карьеры. И, честно говоря, меня на самом деле не беспокоит то, что говорят люди", - сказал спортсмен на пресс-конференции.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Также Криштиану заявил, что заключил контракт ради новых достижений:

"У меня уникальный контракт, потому что я уникальный игрок. Я побил все рекорды там [в Европе], так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность", - сказал португалец.

Ранее сообщалось, что зарплата 37-летнего Роналду с учётом доходов от рекламы составит 200 млн евро в год. Контракт с "Аль-Насром" заключен на два с половиной года.

В соглашении Роналду прописано немало привилегий. К примеру, испанская пресса уверяет, что договор позволяет Роналду перейти в аренду в английский "Ньюкасл", если "сороки" квалифицируются в Лигу чемпионов. Владельцем "Ньюкасла" является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

По информации СМИ, презентацию Роналду на стадионе "Мрсул-парк" посетило около 30 тысяч человек.