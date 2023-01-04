Подходит к концу очередной рабочий день. Кто-то еще в отпуске после празднования Нового года, кто-то уже во всю окунулся в работу. Между тем, RUS TVNET собрал для вас все самые важные новости за среду, 4 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 4 ЯНВАРЯ ⟩ ЧП в посольстве России, доминирование русского языка в СМИ и оранжевое предупреждение
Новости Латвии:
Латвия сейчас живет в информационном пространстве, в котором абсолютно доминирует русский язык. Об этом в среду в интервью Латвийскому радио заявил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, сообщает агентство LETA.
В среду, 4 января, в 13:54 в полицию поступил звонок о том, что в посольство России в Латвии, возможно, прислали подозрительную посылку, которая содержит вещество неизвестного происхождения, сообщает Госполиция.
В центре Лиепаи, на улице Лиела, 12, закрылась одна из старейших кондитерских города - Puķītes, которая в декабре отпраздновала свое 30-летие, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В начале недели Латвию потрясла новость о женщине, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения пыталась сдать экзамен по вождению. Портал TVNET связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы узнать более подробную информацию об этом случае.
К Латвии с запада приближается циклон, во второй половине дня в среду, 4 января, территорию страны начнет пересекать обширная зона интенсивных осадков, в связи с чем объявлено оранжевое предупреждение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня прогремело заявление председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша об "абсолютном доминировании русского языка" в латвийских СМИ. Портал RUS TVNET разобрался, что имеется в виду.
30 декабря 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против гражданина Латвии в связи с подозрениями в незаконном участие в войне, развернутой Россией против Украины, сообщает агентство LETA.
В Вангажи с помощью полицейского дрона удалось найти упавшую в канаву женщину, сообщает Государственная полиция.
За рубежом:
В среду, 4 января, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, на котором фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный сверхзвуковым ракетным комплексом "Циркон", заступил на боевую службу ВМФ России, сообщает "Медуза".
Белорусские хакеры, которые называют себя "Объединенным штабом Сопротивления", в канун Нового года, 31 декабря, взломали сайт Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси и опубликовали на нем протестное послание. А также, как утверждают хакеры, они похитили из компьютерной сети клиники большое количество данных.
Чтобы эффективно бороться с российскими дронами, армия Украины использует ракеты, которые стоят значительно дороже этих дронов, сообщает американское издание The New York Times (NYT).
Число погибших российских военнослужащих под завалами здания ПТУ в Макеевке может быть выше официальных данных. Здание, в котором, предположительно, находились около 600 российских военных, в новогоднюю ночь подверглось мощному ракетному удару. Минобороны России в понедельник признало гибель 63 человек. Очевидцы событий считают, что погибших больше.
Идеологический дискурс российской пропаганды все больше напоминает исламских фундаменталистов. Это мощно обозначилось в пропагандистских передачах прошлой недели, где почти в каждой неоднократно упоминалось, что в агрессивной войне, развязанной Россией в Украине, государство-агрессор воюет с сатанизмом и Бог на его стороне.
В Китае из-за резкого роста смертности на фоне нынешней гигантской волны коронавируса крематории по всей стране переполнены, похоронная отрасль в стране находится в состоянии паралича, сообщило в среду, 4 января, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и экспертов.
В США казнена женщина-трансперсона, признанная виновной в убийстве. Власти зафиксировали смерть 49-летней Эмбер Маклоклин поздно вечером во вторник, 3 января, после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури.
В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не удалось.
Интересное чтиво:
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