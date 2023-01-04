ГЛАВНОЕ ЗА 4 ЯНВАРЯ ⟩ ЧП в посольстве России, доминирование русского языка в СМИ и оранжевое предупреждение

Идеологический дискурс российской пропаганды все больше напоминает исламских фундаменталистов. Это мощно обозначилось в пропагандистских передачах прошлой недели, где почти в каждой неоднократно упоминалось, что в агрессивной войне, развязанной Россией в Украине, государство-агрессор воюет с сатанизмом и Бог на его стороне.

В Китае из-за резкого роста смертности на фоне нынешней гигантской волны коронавируса крематории по всей стране переполнены, похоронная отрасль в стране находится в состоянии паралича, сообщило в среду, 4 января, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и экспертов.

В США казнена женщина-трансперсона, признанная виновной в убийстве. Власти зафиксировали смерть 49-летней Эмбер Маклоклин поздно вечером во вторник, 3 января, после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури.

В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не удалось.

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Канадский городок Китсолт, основанный в отдаленном районе в конце 70-х - начале 80-х, должен был стать городским оазисом в канадской глуши. Однако к 1983 году он был полностью заброшен.

Британский сайт The DeathList составил свой ежегодный прогноз смертей знаменитостей на 2023 год.