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Фото, Видео ⟩ В посольство России, возможно, прислали неизвестное вещество. Работают полиция и VUGD

rus.tvnet.lv
В посольство России, возможно, прислали неизвестное вещество. Работают полиция и VUGD
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Посольство России в Риге (здание справа)
Посольство России в Риге (здание справа) Фото: Sintija Zandersone/LETA

В среду, 4 января, в 13:54 в полицию поступил звонок о том, что в посольство России в Латвии, возможно, прислали подозрительную посылку, которая содержит вещество неизвестного происхождения, сообщает Госполиция.

На данный момент на месте работают Государственная полиция и другие оперативные службы, проводится расследование.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) также подтвердили, что служба получила вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании могло быть обнаружено вещество неизвестного происхождения.

Галерея: Посольство России в Риге после ЧП

Видео: Посольство России в Риге после ЧП

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