Цена на природный газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) упала до уровня, который был зарегистрирован до войны, развязанной Россией в Украине.
Цена природного газа вернулась к довоенному уровню
В среду, 4 января, в первой половине дня цена природного газа в фьючерсных контрактах была чуть ниже 70 евро за мегаватт-час.
Незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля минувшего года цена на природный газ составляла около 88 евро за мегаватт-час.
В августе, когда Россия значительно сократила поставки газа в Европу, его цена превышала 340 евро за мегаватт-час, а 1 декабря упала до 140 евро.
Аналитики отмечают, что падению цен на газ способствует более высокая, чем обычно, температура воздуха, использование газа из хранилищ и замещение российского газа газом из других регионов мира.
"В настоящее время газовый рынок Европейского союза (ЕС) хорошо обеспечен даже без российского газа", - отмечает директор по энергетике, климату и ресурсам консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.
После начала войны на Украине Европа поспешила обеспечить безопасность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других стран-экспортеров, а также построить терминалы для СПГ.
Как сообщалось, первый танкер с СПГ из США прибыл во вторник на новый немецкий терминал в Вильгельмсхафене. На севере Нидерландов также начал работу новый терминал в Эмсхавене.
При этом как европейские компании, так и частные потребители сократили потребление газа примерно на 20%, реагируя на высокие цены и призывы правительств.
Эти существенные изменения предложения и спроса означают, что газохранилища, которые были почти полностью заполнены осенью, по-прежнему содержат большие объемы природного газа. На начало января средний объем запасов газа в газохранилищах стран ЕС составлял 84% по сравнению с 52% в прошлом году.
Достаточные запасы газа для удовлетворения высокого спроса зимой часто являются определяющим фактором цен на природный газ. Аналитики поясняют, что Европа может закончить зиму с таким высоким уровнем запасов газа, что необходимость в масштабных закупках газа, которые были сделаны прошлой осенью и способствовали росту цен, может отпасть.
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