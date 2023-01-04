Цена природного газа вернулась к довоенному уровню

В среду, 4 января, в первой половине дня цена природного газа в фьючерсных контрактах была чуть ниже 70 евро за мегаватт-час.

Незадолго до вторжения России в Украину в конце февраля минувшего года цена на природный газ составляла около 88 евро за мегаватт-час.

В августе, когда Россия значительно сократила поставки газа в Европу, его цена превышала 340 евро за мегаватт-час, а 1 декабря упала до 140 евро.

Аналитики отмечают, что падению цен на газ способствует более высокая, чем обычно, температура воздуха, использование газа из хранилищ и замещение российского газа газом из других регионов мира.

"В настоящее время газовый рынок Европейского союза (ЕС) хорошо обеспечен даже без российского газа", - отмечает директор по энергетике, климату и ресурсам консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

После начала войны на Украине Европа поспешила обеспечить безопасность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и других стран-экспортеров, а также построить терминалы для СПГ.