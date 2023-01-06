Представьте, что вы украинец (или украинка), который бежит от войны, начавшейся у вас в стране. Вам повезло - удалось пересечь границу вместе с семьей и любимой кошкой Милкой. Вы даже смогли приехать в страну, где с радостью принимают и помогают беженцам. Вот только... Вам же нужно где-то переждать хотя бы первые дни. А уже начинает накрапывать дождь. Да и темнеет. Что делать?
"Одно желание - быть ненужными". История, объединившая русских и украинцев, англичан и канадцев
К сожалению, проблема расселения украинских беженцев до сих пор актуальна. Об усталости от войны, но и о бесконечно волшебных историях на ее фоне поговорили с сотрудницей платформы I Can Help Host Татьяной Петровской.
У нас был ценный опыт, было бы странно его не использовать
"Очень многие до сих пор покидают Украину. И мы это тоже должны понимать. Война не закончилась, все происходит дальше. Люди остаются без домов, без крыши", - рассказывает Татьяна.
Бывает и обратная ситуация - кто-то был бы и рад вернуться в Украину, но его дом разбомбили.
"Поэтому отчасти мы делаем акцент на том, чтобы и украинцы были гостеприимны. Мы просим их приютить. Становиться хостами. Потому что очень многие возвращаются в никуда. Буквально", - добавляет Петровская.
Иногда беженцы обращаются в местные организации или к знакомым, живущим в стране, где укрылись бегущие от войны украинцы. Но есть и другая платформа - эдакий "каучсерфинг для беженцев".
Каучсерфинг (от англ. couch - диван, и surfing - путешествие) - это гостевая сеть, существующая в виде онлайн-сервиса. Люди дают возможность пожить приезжающим в страну у себя дома.
Нечто похожее предлагает и I Can Help Host - карта, на которой беженец может выбрать ближайшего к нему свободного хоста (человек, предлагающий ночлег). Хост заранее описывает свои возможности: сколько людей он готов принять, можно ли заезжать с животными и так далее.
#Belarusians created the website "I CAN HELP HOST" so that every #Ukrainian refugee would have a roof over his head.— BYSOL (@bysolfund) May 6, 2022
The service https://t.co/xexYlB2nBU finds temporary housing for Ukrainians in almost any country.
Belarusians with #Ukraine️!#BYSOL #belarusiansagainstwar pic.twitter.com/HxBoxZb5pV
Единственные страны, в которых недоступны хосты - это Россия и Беларусь. По очевидным причинам: Россия развязала войну, из-за которой миллионы людей остались без дома, а Беларусь активно ее в этом поддерживает.
Интересно, что платформу изначально организовали люди, бежавшие от режима Лукашенко после попыток восстания в Беларуси.
"Мы создали платформу с момента, как началась война в Украине. Изначально ее сделали разработчики из Беларуси.
Но это не значит, что в истоках стоят только белорусы. Очень много людей из совершенно разных стран принимали участие в ее создании: от самих украинцев до людей из США, Берлина, отовсюду.
Это не история про то, что "хорошие русские" или "хорошие белорусы" помогают украинцам. Это история про то, что у людей уже есть технические возможности и база, учитывая их печальный опыт и умение адаптироваться в разных жизненных ситуациях. У нас в Беларуси очень много было сервисов, помогающих друг другу. Это поставлено на своего рода поток. У нас очень сильная IT-сфера, у нас есть много полезных платформ.
И было бы странно с нашей стороны не использовать этот опыт для помощи украинцам и тем, кто пострадал от войны", - рассказывает Татьяна.
Сейчас на сайте указано, что хостов больше 13 тысяч, но, как говорят сами работники платформы, каждый хост зачастую предлагает свой дом несколько раз подряд. Ведь на сайте украинцы находят не постоянное место жительство, а лишь временное - пока все не устаканится.
"Но иногда бывает, что люди прямо очень сильно участвуют. В дальнейшем следят, помогают, подсказывают что-то, обращаются куда-то. То есть бывают совершенно волшебные истории, когда люди берут на себя очень много и помогают очень много.
Но чаще всего и сами люди, бегущие от войны, довольно скромные. Это не история, знаешь, внаглую заселились к тебе и навсегда у тебя остались.
Все все понимают", - поясняет Татьяна.
Будем честны, люди устают от войны
Стать хостом может каждый, кто хочет. Для этого достаточно пройти простейшую проверку, и точка с твоим адресом появится на карте.
"Вначале ты просто нажимаешь на кнопку. Дальше с тобой связываются, уточняют нюансы, твои документы, персональные данные или паспорт.
Раньше эта история была немного проще, но мы столкнулись как раз с тем, что бывают люди с плохими намерениями.
Люди, которые не относятся серьезно, например, они появляются, а потом не отвечают на сообщения и звонки. Это несложная верификация. Но нам как минимум нужно понимать, что ты живой человек и что ты не какой-то там несовершеннолетний, например", - рассказывает Татьяна.
Волонтеры I Can Help Host проверяют, чтобы беженец добрался до хоста и проверяют безопасность места, особенно если речь идет о расселении женщин и детей.
Удивительно, но самой "гостеприимной" страной на платформе является не какое-нибудь европейское государство, а Канада.
"Возможно, дело в том, что в ближайших странах очень много разных программ помощи помимо нас. Условно говоря, человек из Польши, он примерно знает, как помочь человеку из Украины, а человек из Канады - нет. И вот он может помочь здесь", - объясняет Татьяна.
Если вы не хотите стать хостом, то сервису можно помочь донатом. И, как рассказывают сотрудники, в последнее время именно такая помощь предлагается чаще.
"К сожалению, чем дольше длится война, тем сложнее поддерживать какой-то интерес людей к инициативам. Потому что, будем честны, люди устают от войны", - говорят они.
Впрочем, на платформе работают люди со всего мира. И все эти люди являются волонтерами.
"У всех есть работа, основные дела, у кого-то даже дети. Кто-то тоже находится в вынужденной эмиграции. Очень многие из нас сами являются если не беженцами, то людьми, бегущими от режима.
Кроме того, у нас у всех разные часовые пояса. И если для кого-то созвон в шесть вечера - довольно типично, то у кого-то будет шесть утра, у кого-то будет час ночи, но все равно народ подключается, активизируется и работает", - рассказывают в I Can Help Host.
Более того, среди сотрудников I Can Help Host есть и украинцы, причем и те, кто до сих пор находится на территории своей страны.
"Наши украинские волонтеры, которых у нас достаточно много, к нам подключаются по часам, потому что у них нет света, например, но они продолжают героически работать и приходить, и для нас это просто невероятно.
Мы следим за ними просто в ужасе, как у них там все это происходит, как они нам звонят из подвалов и говорят: "Да, ребята, все нормально, мы в порядке, все хорошо, не волнуйтесь, подключусь через часик, когда свет появится. Я к вам вернусь".
Они невероятно храбрые, и это нас вдохновляет, впечатляет и дает нам мотивацию работать дальше", - говорит Татьяна.
"Мы много обсуждали, что у нас работают и украинцы, и белорусы, и другие русскоязычные ребята. Но отдельная история, когда нас находят, например, люди из Англии и говорят: "Мы хотим быть волонтерами. Чем мы можем быть полезны?".
То есть это не какие-то русскоязычные люди, которые чувствуют эту боль, а люди, которые просто выросли, жили всю жизнь в Англии.
И вот они такие нашли нас и говорят: "Нам нравится ваш сервис. Мы готовы быть волонтерами, мы готовы писать вам тексты. Мы прямо готовы в свободное от работы время помогать". Такие истории невероятно вдохновляют", - добавляет Татьяна.
Наше желание - чтобы мы не были больше нужны
"На последнем нашем общем международном созвоне мы говорили, что наше единственное желание в новом году - чтобы нас не стало как проекта, чтобы все украинцы вернулись домой и чтобы эта ужасная война закончилась.
Это наше единственное желание - чтобы поскорее надобность в нас отпала полностью.
Но пока война не закончилась. Мы везде делаем акцент на том, что, к сожалению, мы еще нужны и наша помощь еще нужна. Мы можем об этом в суете забывать. Мы можем как-то не думать об этом, потому что невозможно все время об этом думать. Уже почти год прошел с начала войны. И нельзя жить постоянно в пространстве, где только о войне говорят, это нездорово. Но мы призываем все-таки помнить о том, что люди, к сожалению, еще нуждаются в нашей помощи.
Если вы можете помочь - мы знаем как", - уверяет Татьяна.
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