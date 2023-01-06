"Одно желание - быть ненужными". История, объединившая русских и украинцев, англичан и канадцев

Волонтеры I Can Help Host проверяют, чтобы беженец добрался до хоста и проверяют безопасность места, особенно если речь идет о расселении женщин и детей.

Удивительно, но самой "гостеприимной" страной на платформе является не какое-нибудь европейское государство, а Канада.

"Возможно, дело в том, что в ближайших странах очень много разных программ помощи помимо нас. Условно говоря, человек из Польши, он примерно знает, как помочь человеку из Украины, а человек из Канады - нет. И вот он может помочь здесь", - объясняет Татьяна.

Если вы не хотите стать хостом, то сервису можно помочь донатом. И, как рассказывают сотрудники, в последнее время именно такая помощь предлагается чаще.

"К сожалению, чем дольше длится война, тем сложнее поддерживать какой-то интерес людей к инициативам. Потому что, будем честны, люди устают от войны", - говорят они.

Впрочем, на платформе работают люди со всего мира. И все эти люди являются волонтерами.

"У всех есть работа, основные дела, у кого-то даже дети. Кто-то тоже находится в вынужденной эмиграции. Очень многие из нас сами являются если не беженцами, то людьми, бегущими от режима.