Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Для экзаменов по латышскому для граждан России и Беларуси нужно еще 1 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Для экзаменов по латышскому для граждан России и Беларуси нужно еще 1 млн евро
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Экзамены. Иллюстративное фото
Экзамены. Иллюстративное фото Фото: Lita Krone / LETA

Государственному центру содержания образования (VISC) потребуется около 1 млн евро, чтобы обеспечить проверку знания госязыка жителями Латвии с российским и белорусским гражданством, сообщил председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака в программе Ziņu Top на телеканале TV24.

По словам Лидаки, центр прогнозирует большие проблемы с ресурсами, так как до 1 сентября проверку должны пройти более 20 000 человек. Центру потребуется около миллиона евро в связи с увеличением объема работы, чтобы эти люди могли сдать экзамен и получить необходимые документы.

"Я допускаю, что это уже балансирует на грани законности, потому что введена норма, которую само государство не может обеспечить", - сказал депутат.

Лидака уверен, что проблемы возникнут не только у VISC, но и у Управления по делам гражданства и миграции, которому предстоит оформить все документы к 1 сентября, так как управление уже давно испытывает проблемы с заменой паспортов и выдачей eID-карт.

Как сообщалось, согласно изменениям в законе об иммиграции граждане России и Беларуси, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, должны до 1 сентября этого года подтвердить знание латышского языка на уровне не ниже категории А2. Экзамены на знание языка начнутся в феврале.

Те, кто не сможет предоставить такое подтверждение, будут лишены постоянного вида на жительство и получат временный вид сроком на один год с последующим ежегодным продлением.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх