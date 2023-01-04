Для экзаменов по латышскому для граждан России и Беларуси нужно еще 1 млн евро

По словам Лидаки, центр прогнозирует большие проблемы с ресурсами, так как до 1 сентября проверку должны пройти более 20 000 человек. Центру потребуется около миллиона евро в связи с увеличением объема работы, чтобы эти люди могли сдать экзамен и получить необходимые документы.

"Я допускаю, что это уже балансирует на грани законности, потому что введена норма, которую само государство не может обеспечить", - сказал депутат.

Лидака уверен, что проблемы возникнут не только у VISC, но и у Управления по делам гражданства и миграции, которому предстоит оформить все документы к 1 сентября, так как управление уже давно испытывает проблемы с заменой паспортов и выдачей eID-карт.

Как сообщалось, согласно изменениям в законе об иммиграции граждане России и Беларуси, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, должны до 1 сентября этого года подтвердить знание латышского языка на уровне не ниже категории А2. Экзамены на знание языка начнутся в феврале.

Те, кто не сможет предоставить такое подтверждение, будут лишены постоянного вида на жительство и получат временный вид сроком на один год с последующим ежегодным продлением.