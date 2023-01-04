ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии сохранила место в элите МЧМ

Несмотря на нервную концовку, латвийские хоккеисты всё-таки сумели обыграть австрийцев. Встреча завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2), и счёт в серии до двух побед стал 2:0 в пользу сборной Латвии.

У победителей шайбы забросили Богдан Ходас (7-я минута), Гиртс Силкалнс (37`), Данс Лочмелис (38`) и Сандис Вилманис (45`). В составе австрийцев шайбы забросили Лука Ауэр (56`) и Финн ван Э (58`).

Напомним, первая встреча команд завершилась победой сборной Латвии со счётом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

Таким образом, сборная Латвии сохранила за собой место среди ведущих юношеских сборных мира по хоккею. Следующий молодёжный чемпионат мира пройдёт в шведском Гётеборге с 26 декабря по 5 января 2024 года.

Групповой этап МЧМ-2023 латвийцы с одним очком завершили на пятой позиции в группе "A", а австрийцы расположились на последнем месте в группе "B", не набрав очков.

Австрийцы в следующем сезоне выступят в первом дивизионе, их заменят норвежцы, которые в 2024 году сыграют на высшем уровне впервые с сезона-2013/14.