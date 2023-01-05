Латвийские бойцы Даниил Весненок и Александр Чижов проводят тренировки вместе с австралийцем Александром Волкановски, который является лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Латвийские звёзды ММА тренируются вместе с ведущим бойцом UFC
Чижов в своём Instagram разместил фотографию, на которой он вместе с ещё одним латвийским бойцом Даниилом Весненоком находятся рядом с 34-летним Волкановски.
"Первая неделя в тренировочном лагере", - подписал снимок Чижов.
Судя по геотегу, фотография была сделана в тренировочном зале Bangtao Muay Thai & MMA, который находится на Пхукете.
По итогам 2022 года UFC признал Волкановски лучшим бойцом года. В прошлом году австралиец провёл два поединка: в апреле он победил техническим нокаутом корейца Чон Чхан Сон, а три месяца спустя поставил точку в трилогии с Максом Холлоуэем, одержав верх единогласным решением судей.
12 февраля у Волкановски запланирован бой против дагестанца Ислама Махачева, который является действующим чемпионом UFC в лёгком весе.
Чижов в 2022 году одержал победу в дебютном поединке в одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL (Profesional Fighters League). Латвийский боец во втором раунде заставил сдаться представителя Палестины Омара Хуссейна.
Весненок, в свою очередь, в прошлом году подписал контракт с европейской кузницей талантов ММА, польской организацией Konfrontacja Sztuk Walki (KSW).
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