Латвийские звёзды ММА тренируются вместе с ведущим бойцом UFC

Чижов в своём Instagram разместил фотографию, на которой он вместе с ещё одним латвийским бойцом Даниилом Весненоком находятся рядом с 34-летним Волкановски.

"Первая неделя в тренировочном лагере", - подписал снимок Чижов.

Судя по геотегу, фотография была сделана в тренировочном зале Bangtao Muay Thai & MMA, который находится на Пхукете.

По итогам 2022 года UFC признал Волкановски лучшим бойцом года. В прошлом году австралиец провёл два поединка: в апреле он победил техническим нокаутом корейца Чон Чхан Сон, а три месяца спустя поставил точку в трилогии с Максом Холлоуэем, одержав верх единогласным решением судей.

12 февраля у Волкановски запланирован бой против дагестанца Ислама Махачева, который является действующим чемпионом UFC в лёгком весе.

Чижов в 2022 году одержал победу в дебютном поединке в одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL (Profesional Fighters League). Латвийский боец во втором раунде заставил сдаться представителя Палестины Омара Хуссейна.

Весненок, в свою очередь, в прошлом году подписал контракт с европейской кузницей талантов ММА, польской организацией Konfrontacja Sztuk Walki (KSW).