Видео ⟩ RAKUS уволила главу Центра радиологии. Ее видео вызвало возмущение в соцсетях

В социальной сети Instagram распространилось видео, где женщина производит косметическую процедуру с лицом и рассказывает о Центре диагностической радиологии. Она отмечает, что самым большим открытием для нее стала инвазивная радиология.

Затлере назвала это "просто космосом". Она также подчеркнула, что заведует всеми рентгенологическими отделениями, входящими в состав RAKUS.

Это видео вызвало возмущение в социальных сетях. Согласно сообщению в Twitter программы Panorāma, женщина пробыла на своей должности всего сутки.

"Содержание и форма сообщения, выраженного во вчерашнем видео, вызвали значительное недоверие, а также подорвали репутацию RAKUS. Это является причиной непродолжения трудовых отношений", - сообщает LTV со ссылкой на больницу.

LTV: @Aslimnica pārtraukusi darba attiecības ar Radioloģijas centra p.i. Rutu Zatleri, kuras video šodien izraisīja plašu sašutumu sociālajos tīklos. Viņa amatā aizvadīja vienu dienu. pic.twitter.com/9rWvP5KQo4 — LTV Panorāma (@ltvpanorama) January 4, 2023