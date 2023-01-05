В Канаде вступил в силу двухлетний запрет на покупку домов иностранцами, за исключением некоторых категорий приезжих.
Канада запретила покупку жилья иностранцами
Цель канадских властей - снизить цены на рынке жилья, который считается одним из самых дорогих в мире.
По состоянию на лето прошлого года средняя цена дома в Канаде выросла до 568 тыс. долларов - это в 11 раз больше среднего дохода после налогов.
У запрета нашлись противники, которые говорят, что его последствия могут оказаться непредсказуемыми для рынка недвижимости.
Граждане других стран составляют менее 6% домовладельцев в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, где, по статистике, самые высокие цены на жилье.
Запрет вступил в силу 1 января и касается только части жилого фонда. Штраф за его нарушение - 10 тыс. канадских долларов (или около 7300 в американской валюте).
В конце декабря, за 11 дней до вступления запрета в силу, канадское правительство объявило, что в законе будут исключения, в том числе для студентов из-за рубежа, пробывших в стране как минимум пять лет, беженцев и обладателей разрешения на работу в Канаде.
Министр жилищного строительства Канады Ахмед Хуссейн заявил, что запрет призван сделать выход на рынок недвижимости сложнее для инвесторов, которые рассматривают недвижимость не как жилье, а как возможность вложить деньги.
"Этим законом мы хотим добиться того, чтобы собственниками жилья были канадцы - на благо всех, кто живет в этой стране", - сказал он.
Цены на жилье в Канаде в 2022 году слегка снизились, но по сравнению с десятилетием назад они остаются очень высокими. В 2022 году они превышали цены 2013 года (в среднем около 300 тыс. долларов США) на 48%.
Средний годовой доход канадского домохозяйства растет не так быстро. По последней информации, с 2015 по 2020 год он вырос на 9,8%.
Это делает канадский рынок жилья одним из самых дорогих в мире - дороже чем в Новой Зеландии, США и Великобритании.
В крупнейших городах Канады средняя стоимость жилья превышает миллион канадских долларов.
В 2018 похожий запрет приняли власти Новой Зеландии, тоже с целью сбить цены. Однако средняя цена недвижимость продолжила расти и после запрета.