Канада запретила покупку жилья иностранцами

Министр жилищного строительства Канады Ахмед Хуссейн заявил, что запрет призван сделать выход на рынок недвижимости сложнее для инвесторов, которые рассматривают недвижимость не как жилье, а как возможность вложить деньги.

"Этим законом мы хотим добиться того, чтобы собственниками жилья были канадцы - на благо всех, кто живет в этой стране", - сказал он.

Цены на жилье в Канаде в 2022 году слегка снизились, но по сравнению с десятилетием назад они остаются очень высокими. В 2022 году они превышали цены 2013 года (в среднем около 300 тыс. долларов США) на 48%.

Средний годовой доход канадского домохозяйства растет не так быстро. По последней информации, с 2015 по 2020 год он вырос на 9,8%.

Это делает канадский рынок жилья одним из самых дорогих в мире - дороже чем в Новой Зеландии, США и Великобритании.

В крупнейших городах Канады средняя стоимость жилья превышает миллион канадских долларов.