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"Все глубже и глубже в России": Украина анонсирует новые удары

rus.tvnet.lv
"Все глубже и глубже в России": Украина анонсирует новые удары
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов
Глава украинской разведки Кирилл Буданов Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Не исключено нанесение дальнейших ударов по объектам на территории России, заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.

Буданов также указал, что атаки будут происходить "все глубже и глубже" внутри России, но уточнил, что сможет прокомментировать ответственность Украины за эти удары только после окончания войны.

Глава украинской разведки напомнил, что Крым принадлежит Украине, поэтому ВСУ могут применять оружие и на его территории.

Буданов добавил, что в марте боевые действия активизируются, и что Украина планирует проводить более масштабные атаки.

"Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - резюмировал Буданов.

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