"Все глубже и глубже в России": Украина анонсирует новые удары

Буданов также указал, что атаки будут происходить "все глубже и глубже" внутри России, но уточнил, что сможет прокомментировать ответственность Украины за эти удары только после окончания войны.

Глава украинской разведки напомнил, что Крым принадлежит Украине, поэтому ВСУ могут применять оружие и на его территории.

Буданов добавил, что в марте боевые действия активизируются, и что Украина планирует проводить более масштабные атаки.

"Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - резюмировал Буданов.