Не исключено нанесение дальнейших ударов по объектам на территории России, заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC.
"Все глубже и глубже в России": Украина анонсирует новые удары
"Все глубже и глубже в России": Украина анонсирует новые удары
Буданов также указал, что атаки будут происходить "все глубже и глубже" внутри России, но уточнил, что сможет прокомментировать ответственность Украины за эти удары только после окончания войны.
Глава украинской разведки напомнил, что Крым принадлежит Украине, поэтому ВСУ могут применять оружие и на его территории.
Буданов добавил, что в марте боевые действия активизируются, и что Украина планирует проводить более масштабные атаки.
"Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", - резюмировал Буданов.
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