Гороскоп на январь 2023 года: кого ждет прибавка к зарплате, а кого - удача в любви?

Лев

Львам нужно найти возможность отдохнуть и сменить обстановку, так как весь месяц придется оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути. Вселенная потребует больше уверенности в себе и внимания к мелочам. Также астрологи рекомендуют всем Львам подкреплять свои амбиции и слова поступками.

Дева

Январь - прекрасно время для путешествий, но лучше отдать предпочтение второй половине месяца, так как 18 января Меркурий избавится от ретроградности, а значит будет меньше ставить палки в колеса людям этого Знака Зодиака.

Девам также следует обратить внимание на энергетику своего дома - лучше привести все в порядок и устроить уборку.

Весы

Придется больше работать и чаще сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Планы на будущее Весам лучше строить осторожно, никому не рассказывая. В январе представителям этого знака не стоит обходить стороной советы и наставления тех, чей багаж знаний намного больше.

Скорпион

Возможны неурядицы на фоне постоянно меняющегося настроения и потери сил. Астрологи рекомендуют в январе оказывать психологическую помощь близким. Это благотворно скажется на карме, на удаче. В работе и делах стоит опасаться халатности.

Стрелец