Астрологи DailyHoro составили свой гороскоп на первый месяц нового - 2023 - года. Приводим его краткую версию!
Гороскоп на январь 2023 года: кого ждет прибавка к зарплате, а кого - удача в любви?
Овен
Именно в январе задается лейтмотив всем двенадцати месяцам Овна. Так что важно прожить его так, каким хочется видеть свой год. Эксперты рекомендуют максимально тщательно планировать все дела и не распыляться по мелочам, а также не рисковать.
Телец
Сейчас важно избавиться от негативных мыслей и уныния. Если пускать дела на самотек, то даже самые безобидные события могут обернуться чем-то неприятным, так что важен контроль. Январь предаст Тельцам харизмы и привлекательности, что можно использовать как в деловой сфере, так и в любовной. Но Тельцам следует помнить: лучше оставаться собой в любой ситуации.
Близнецы
Удачное время для Близнецов: они раз и навсегда избавятся от многих неприятностей и проблем в самых разных сферах. Следует сфокусироваться на здоровье и настроении. В январе будет не до денег и не до свиданий. А занятым Близнецам, наоборот, лучше проявить активность и постараться помочь второй половинке справиться с проблемами. Отзывчивость и искренность сейчас превыше всего.
Рак
Начиная со второй декады января жизнь Раков резко улучшиться. Первый месяц нового года хорошо подойдет для творчества и поисков новых увлечений. Кроме того, можно попробовать найти новую работу, но не торопитесь принимать решения. Также настало прекрасное время для изучения языков, получения новых знаний, совместной работы с приятными людьми.
Лев
Львам нужно найти возможность отдохнуть и сменить обстановку, так как весь месяц придется оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые на пути. Вселенная потребует больше уверенности в себе и внимания к мелочам. Также астрологи рекомендуют всем Львам подкреплять свои амбиции и слова поступками.
Дева
Январь - прекрасно время для путешествий, но лучше отдать предпочтение второй половине месяца, так как 18 января Меркурий избавится от ретроградности, а значит будет меньше ставить палки в колеса людям этого Знака Зодиака.
Девам также следует обратить внимание на энергетику своего дома - лучше привести все в порядок и устроить уборку.
Весы
Придется больше работать и чаще сталкиваться со сложными жизненными ситуациями. Планы на будущее Весам лучше строить осторожно, никому не рассказывая. В январе представителям этого знака не стоит обходить стороной советы и наставления тех, чей багаж знаний намного больше.
Скорпион
Возможны неурядицы на фоне постоянно меняющегося настроения и потери сил. Астрологи рекомендуют в январе оказывать психологическую помощь близким. Это благотворно скажется на карме, на удаче. В работе и делах стоит опасаться халатности.
Стрелец
Стрельцам в январе лучше начать раньше вставать по утрам. Один из плюсов раннего подъема - высокая продуктивность, которая может принести свои плоды. Чем больше дел Стрельцам удастся сделать в январе, тем более успешными они станут в 2023 году в целом. В первый месяц года будет много интересных событий, которые придется пережить впервые.
Козерог
В январе Козероги станут чуть ли не одними из самых удачливых людей на планете. В отношениях с близкими лучше быть добрее и ласковее. Если в жизни в конце 2022 года наступила черная полоса, то в январе она закончится. Добрые дела помогут спровоцировать это. Астрологи рекомендуют проявлять свою любовь, какой бы сложной задачей это не оказалось.
Водолей
Венера поможет Водолеям оставаться продуктивными и замотивированными, но иногда данная планета будет давать сбой. Эксперты говорят, что в первый месяц 2023 года нужно проявлять как можно больше физической активности. Гарантом успеха в карьере станет ответственность и трудолюбие. На любовных делах полезно скажется смена имиджа, физические упражнения и саморазвитие.
Рыбы
Если Рыбы хотят что-то изменить в своей жизни, то придется "встать с дивана" и начать действовать. Астрологи рекомендуют не ждать помощи извне. Рассчитывать в январе Рыбы могут только на себя. Это хорошее время для того, чтобы на славу потрудиться, а затем отвлечься от рутины, отдохнув. Любой труд будет вознагражден.
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