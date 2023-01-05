Эстонские футболисты об ужине с Карпиным: "Приносим извинения всем, чьи чувства были задеты"

Напомним, экс-футболист Андрей Степанов 31 декабря выложил у себя в Instagram фото за пивным столом с Карпиным и несколькими действующими эстонскими игроками.

Совместное обращение футболистов обнародовал Эстонский футбольный союз.

"Нам жаль из-за сложившейся ситуации, и мы приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией фотографии в социальных сетях. Наш разговор касался только футбола, мы не говорили о политике или войне. Наша позиция в отношении войны всегда оставалась неизменной - ей нет оправдания. Мы всегда выступали за Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь", - говорится с заявлении, текст которого приводит Postimees.

Напомним, что после публикации фотографии группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной с главным тренером сборной РФ.

"Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы", - говорится в пресс-релизе MTÜ Jalgpallihaigla.

53-летний Карпин родился в городе Нарва, выступал за детские сборные Эстонской ССР, начал профессиональную карьеру в таллиннском клубе "Спорт" и имеет эстонское гражданство. На своей супруге Дарье он женился в Нарве.

Карпин известен своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что "родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи".