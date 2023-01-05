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Роналду запретили дебютировать за новый клуб. Что случилось?

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Роналду запретили дебютировать за новый клуб. Что случилось?
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: FAYEZ NURELDINE

Португальский форвард Криштиану Роналду не сможет дебютировать сегодня, 5 января, за саудовскую команду "Аль-Наср". Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что нападающий должен отбыть двухматчевую дисквалификацию от FA (Футбольной ассоциации Англии).

23 ноября FA дисквалифицировала португальца на два матча и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов за то, что он ударил по руке одного из фанатов "Эвертона" и выбил его телефон, когда уходил с поля. Пострадавшим болельщиком оказался 14-летний мальчик с расстройством аутистического спектра (РАС).

Роналду принёс извинения, возместил стоимость разбитого телефона, пригласил мальчика на матч "МЮ" и сделал пожертвование организации, которая оказывает помощь людям с РАС и их семьям.

Несмотря на расторжение контракта с "МЮ", Роналду не успел отбыть дисквалификацию, которая, согласно правилам ФИФА, действует и в случае перехода игрока в другой клуб.

Клуб "Аль-Наср", который будет платить Роналду 175 млн фунтов стерлингов в год, продал все 28 000 билетов на матч против "Аль-Таи". Все ожидали увидеть, как Роналду под фанфары начнёт новую часть своей карьеры в Саудовской Аравии, но португальцу запретили этот дебют.

​Следующая игра у новой команды Роналду запланирована на 14 января с "Аш-Шабабом".

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