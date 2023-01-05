Роналду запретили дебютировать за новый клуб. Что случилось?

Дело в том, что нападающий должен отбыть двухматчевую дисквалификацию от FA (Футбольной ассоциации Англии).

23 ноября FA дисквалифицировала португальца на два матча и оштрафовала его на 50 тысяч фунтов стерлингов за то, что он ударил по руке одного из фанатов "Эвертона" и выбил его телефон, когда уходил с поля. Пострадавшим болельщиком оказался 14-летний мальчик с расстройством аутистического спектра (РАС).

Роналду принёс извинения, возместил стоимость разбитого телефона, пригласил мальчика на матч "МЮ" и сделал пожертвование организации, которая оказывает помощь людям с РАС и их семьям.

Несмотря на расторжение контракта с "МЮ", Роналду не успел отбыть дисквалификацию, которая, согласно правилам ФИФА, действует и в случае перехода игрока в другой клуб.

Клуб "Аль-Наср", который будет платить Роналду 175 млн фунтов стерлингов в год, продал все 28 000 билетов на матч против "Аль-Таи". Все ожидали увидеть, как Роналду под фанфары начнёт новую часть своей карьеры в Саудовской Аравии, но португальцу запретили этот дебют.

​Следующая игра у новой команды Роналду запланирована на 14 января с "Аш-Шабабом".