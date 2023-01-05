Фото ⟩ В Ботаническом саду ЛУ появились необычные световые инсталляции

Каждый вечер посетители смогут узнать об истории Ботанического сада ЛУ, заглянуть в мир ботаники и даже на мгновение стать частью сада. Благодаря увлеченным исследователям, старательным садоводам инсталляции зимней прогулки "Свет во тьме" (Gaisma Tumsā) расскажут о редких и уже не встречающихся в природе, а также невидимых человеческому глазу насекомых, об исторических событиях и т. д.