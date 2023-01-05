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Фото ⟩ В Ботаническом саду ЛУ появились необычные световые инсталляции

rus.tvnet.lv
В Ботаническом саду ЛУ появились необычные световые инсталляции
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Фото: Пресс-фото

До 31 января Ботанический сад Латвийского университета (ЛУ) оживет в праздничном великолепии, в нем расцветут удивительные световые цветы, таинственные птицы защебечут на деревьях, а Пальмовый дом будет пульсировать в ритме жизни живущих в нем растений, сообщили представители сада. 

 Галерея: "Свет во тьме" в Ботаническом саду ЛУ

Каждый вечер посетители смогут узнать об истории Ботанического сада ЛУ, заглянуть в мир ботаники и даже на мгновение стать частью сада. Благодаря увлеченным исследователям, старательным садоводам инсталляции зимней прогулки "Свет во тьме" (Gaisma Tumsā) расскажут о редких и уже не встречающихся в природе, а также невидимых человеческому глазу насекомых, об исторических событиях и т. д.

После прогулки по саду будет возможность насладиться горячим напитком в приятной атмосфере в кафе Siltumnīca.

  • Время работы: каждый вечер с 17:00 до 22:00 (вход на мероприятие до 21:00).
  • Билеты можно приобрести в кассе или же на bezrindas.lv.
  • Цены: от 8 до 12 евро. Семейный билет (2+2) - 32 евро, детям до 5 лет вход бесплатный.
  • Адрес: Ботанический сад ЛУ, улица Кандавас, 2. 

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