До 31 января Ботанический сад Латвийского университета (ЛУ) оживет в праздничном великолепии, в нем расцветут удивительные световые цветы, таинственные птицы защебечут на деревьях, а Пальмовый дом будет пульсировать в ритме жизни живущих в нем растений, сообщили представители сада.
Фото ⟩ В Ботаническом саду ЛУ появились необычные световые инсталляции
В Ботаническом саду ЛУ появились необычные световые инсталляции
Галерея: "Свет во тьме" в Ботаническом саду ЛУ
Каждый вечер посетители смогут узнать об истории Ботанического сада ЛУ, заглянуть в мир ботаники и даже на мгновение стать частью сада. Благодаря увлеченным исследователям, старательным садоводам инсталляции зимней прогулки "Свет во тьме" (Gaisma Tumsā) расскажут о редких и уже не встречающихся в природе, а также невидимых человеческому глазу насекомых, об исторических событиях и т. д.
После прогулки по саду будет возможность насладиться горячим напитком в приятной атмосфере в кафе Siltumnīca.
- Время работы: каждый вечер с 17:00 до 22:00 (вход на мероприятие до 21:00).
- Билеты можно приобрести в кассе или же на bezrindas.lv.
- Цены: от 8 до 12 евро. Семейный билет (2+2) - 32 евро, детям до 5 лет вход бесплатный.
- Адрес: Ботанический сад ЛУ, улица Кандавас, 2.
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