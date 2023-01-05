Видео ⟩ Максим Галкин выступил в Дубае

"Спасибо, дорогие мои зрители в Дубае! Это было очень радушно и мощно!" - написал Максим под видео.

Артист выступил на площадке Dubai Opera 4 января.

Ранее Галкин опубликовал видео, в котором рассказал про урожай в Израиле.

В Сети также появились кадры с Аллой Пугачевой, на которых она поделилась своими рассуждениями о счастье.

"В моем понимании счастье - это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - говорит Примадонна на видео.

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" поблагодарила канал за то, что он, как и она, много лет говорил правду и не менял свою позицию. Она отметила его необходимость в Латвии.

Также Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Пугачеву героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева". Сейчас Примадонна находится в Израиле, где ее чтят.