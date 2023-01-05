Видео ⟩ "Много не бухай, баб не насилуй". Пригожин сообщил о первых мобилизованных заключенных, с которых сняли судимости

Подконтрольное Кремлю агентство "РИА Новости" со ссылкой на Пригожина сообщает, что осужденные преступники были помилованы через полгода после подписания контракта с ЧВК "Вагнер".

Издание сообщает, что из Украины вернулись около 20 бывших заключенных. Их имена и то, за что они были осуждены, неизвестны, и пока Пригожин является единственным источником, сообщившим об их помиловании. "РИА Новости" также опубликовало видео, на котором Пригожин пожимает руки людям, одетым в камуфляж, и поздравляет их с выполнением контракта, заявляя, что общественность должна относиться к ним "уважительно", но сами они не должны нарушать закон.

"Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй. Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением", - говорит Пригожин бывшим уголовникам на видео.

Пригожин также упомянул одного из экс-заключенных, который "отсидел тридцать лет" и "героически погиб", взорвав себя вместе с врагами. На вопрос о том, чем наемники будут заниматься теперь, те ответили, что собираются "вернуться назад", потому что "продолжение работы - это жизнь". Вероятно, имеется в виду возвращение на войну в Украину.

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