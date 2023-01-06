Дарья Карпина: "Он патриот, эстонец. Русский из Эстонии"

Однако жена Валерия Карпина отмечает, что на самом деле такого патриота ещё поискать. Вот фрагмент интервью, которое она дала порталу sports.ru.

"Я всё время смеюсь - это у нас в семье самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, всё время рвётся сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию - только в Эстонию. Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: "Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 - классно же! Летом дождь". Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, ещё потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего - очень большая ответственность, медийность", - сказала Карпина.

Дарья также подчёркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии.

"Это современный мир. Но он всё-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами, - она есть. Не то что кто-то там хуже или лучше, нет, но всё равно - разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он всё-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии", - рассуждала жена тренера.

Напомним, экс-футболист Андрей Степанов 31 декабря выложил у себя в Instagram фото за пивным столом с Карпиным и несколькими действующими эстонскими игроками.

Практически сразу этот снимок вызвал скандал в Эстонии. После публикации фотографии группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной с главным тренером сборной РФ. Также было организовано голосование за лишение Константина Васильева повязки капитана сборной Эстонии.