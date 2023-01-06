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Дарья Карпина: "Он патриот, эстонец. Русский из Эстонии"

rus.tvnet.lv
Дарья Карпина: "Он патриот, эстонец. Русский из Эстонии"
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Злополучная фотография, на которой запечатлён уроженец Нарвы и тренер сборной России по футболу Валерий Карпин наделала немало шума. Зацепило всех, эстонским футболистам даже пришлось извиняться за сделанный снимок.

Однако жена Валерия Карпина отмечает, что на самом деле такого патриота ещё поискать. Вот фрагмент интервью, которое она дала порталу sports.ru. 

"Я всё время смеюсь - это у нас в семье самый патриот, эстонец. Он действительно очень любит Эстонию, всё время рвётся сюда, при первой возможности. Всегда говорит, что на пенсию - только в Эстонию. Когда мы приезжаем в Эстонию, он всегда мне говорит: "Ну посмотри, как здесь классно! Снега по колено, минус 20 - классно же! Летом дождь". Он действительно любит. Он здесь отдыхает душой. Наверное, ещё потому, что спокойно, а он уже подустал от этого всего - очень большая ответственность, медийность", - сказала Карпина.

Дарья также подчёркивала, что Карпин не россиянин, а русский из Эстонии.

"Это современный мир. Но он всё-таки не россиянин, а русский. Я чувствую разницу между русскими в Эстонии и русскими в России, россиянами, - она есть. Не то что кто-то там хуже или лучше, нет, но всё равно - разный менталитет. И он, прожив столько лет в Испании, будучи таким до мозга костей фанатом Эстонии, он всё-таки не россиянин, он именно русский из Эстонии", - рассуждала жена тренера.

Напомним, экс-футболист Андрей Степанов 31 декабря выложил у себя в Instagram фото за пивным столом с Карпиным и несколькими действующими эстонскими игроками.

Практически сразу этот снимок вызвал скандал в Эстонии. После публикации фотографии группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной с главным тренером сборной РФ. Также было организовано голосование за лишение Константина Васильева повязки капитана сборной Эстонии.

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