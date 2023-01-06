Сколько призовых за 2022 год заработали лучшие шахматисты мира?

Больше всего призовых заработал норвежец Магнус Карлсен, который является первым номером в мире. За ним следуют филиппинец Уэсли Со (представляющий США) и американец японского происхождения Хикару Накамура.

Заработанные призовые за 2022 год:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 558 000 долларов США 2. Уэсли Со (США) - 536 000 3. Хикару Накамура (США) - 516 000

В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду.

Отметим также, что 32-летний Карлсен заработал 558 тысяч долларов, принимая участие в семи турнирах. Уэсли Со свои 536 тысяч заработал на 14 турнирах.

Лидером по размеру призовых (без учёта инфляции) за всю карьеру является индийский шахматист Вишванатан Ананд, который за время своей карьеры заработал 9 миллионов 462 тысячи долларов призовых.

Карлсен, скорее всего, обгонит своего предшественника уже в этом году, даже не сыграв в чемпионате мира - норвежец уже заработал 9 млн 438 тысяч долларов.

Призовые шахматистов постепенно растут, но шахматы так и не стали денежным видом спорта. Ананд, Карлсен, Каспаров, Карпов, Крамник и Фишер выиграли в сумме за всю карьеру примерно 41 млн долларов - это меньше, чем американский бейсболист Макс Шерзер за один 2022 год (43,3 млн).