Видео ⟩ Литовский гонщик Ванагас и его штурман попали в страшную аварию

Машина Ванагаса подлетела на трамплине, после чего совершила несколько переворотов в воздухе. Внедорожник приземлился на колёса и команда не пострадала, но продолжить гонку они не смогли.

Позже выяснилось, что врачи запретили раллийной паре выступать дальше. А некоторое время спустя поступил комментарий и от самого Ванагаса: "Летим на медосмотры. Я ударился головой. Жить буду", - написал он в Instagram.

Кульдар Сикк, к счастью, отделался лёгким испугом.

До этого инцидента команда Ванагас/Сикк находилась на 43-м месте.