В среду, 5 января, проходил четвёртый этап ралли-марафона "Дакар-2022". Из-за страшной аварии соревнования пришлось прекратить литовскому гонщику Бенедиктасу Ванагасу и его штурману эстонцу Кульдару Сикку.
Видео ⟩ Литовский гонщик Ванагас и его штурман попали в страшную аварию
Литовский гонщик Ванагас и его штурман попали в страшную аварию
Машина Ванагаса подлетела на трамплине, после чего совершила несколько переворотов в воздухе. Внедорожник приземлился на колёса и команда не пострадала, но продолжить гонку они не смогли.
Позже выяснилось, что врачи запретили раллийной паре выступать дальше. А некоторое время спустя поступил комментарий и от самого Ванагаса: "Летим на медосмотры. Я ударился головой. Жить буду", - написал он в Instagram.
Кульдар Сикк, к счастью, отделался лёгким испугом.
До этого инцидента команда Ванагас/Сикк находилась на 43-м месте.
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