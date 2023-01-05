Европейский союз (ЕС) сделал шаг к тому, что он называет "налоговой справедливостью". После более чем года политических споров и угроз наложить вето в декабре прошлого года 27 стран-членов ЕС решили поддержать соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий в размере 15% для всех крупных компаний.

4 января российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин выступил в Дубае. В Сеть попало видео, на котором артист отмечает, что не может оставаться нейтральным и громко произносит со сцены: "Героям слава!".

В таллиннском районе Ыйсмяэ живет ворона, обладающая удивительными способностями - она умеет лаять.

Бывшую владелицу похоронного бюро в Колорадо, США, приговорили к 20 годам тюрьмы за вскрытие 560 трупов и продажу частей тел без разрешения родственников.

​Семья из Британии была шокирована, когда заметила в своем саду двулапую лису.

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В последнюю неделю прошлого года кремлевские идеологи на пропагандистских телеканалах прославляли СССР и провозглашали советизм идеологией современной России, а при оценке 2022 года рисовали такую ​​картину альтернативной реальности, что даже главный пропагандист нацистов Геббельс выглядит в сравнении с этим новичком. Государство-агрессор было объявлено жертвой гнусных западных заговоров, в то время как Россия якобы лишь отстаивает свои интересы. Преступное и неспровоцированное вторжение в Украину было названо "вынужденным" шагом для защиты суверенитета России, находящегося под угрозой.