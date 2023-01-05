Сегодняшний день был полон новостей: как из Латвии, так и со всего мира. О самых важных из них мы рассказываем в ежедневном дайджесте от RUS TVNET - что произошло 5 января?
Главное за 5 января ⟩ Скандал вокруг RAKUS и Руты Затлере, прекращение огня и "налоговая справедливость" ЕС
Новости Латвии:
Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) по обоюдному согласию прекратила рабочие отношения с исполняющей обязанности руководителя Центра диагностической радиологии Рутой Затлере в связи с видео, опубликованным в ее Instagram.
Об увольнении высказался ее муж и сын экс-президента Валдиса Затлерса Густавс.
Пользовательница Twitter Жанете заметила, что объявленные Рижской Восточной клинической университетской больницей (RAKUS) требования к должности руководителя Центра радиологии за несколько дней изменились.
Служба государственной безопасности (VDD) задержала, а суд выдал санкцию на арест гражданина Латвии за сотрудничество с подсанкционным пропагандистским ресурсом Кремля, сообщили агентству LETA в VDD.
Представители самых низкооплачиваемых профессий - продавцы, рабочие-помощники, уборщики и др. - в прошлом году больше всего регистрировались в качестве безработных, но они же быстрее всех могли найти и новую работу. Министерство экономики прогнозирует, что в будущем ожидается избыток низкоквалифицированной рабочей силы.
В последний рабочий день прошлого года административный районный суд обязал государство предоставить убежище в Латвии гражданке России и двум ее детям вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции, сообщается в приговоре суда.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Талси, задушившего свою супругу, сообщила агентству LETA главный специалист по связям с общественностью и вопросам сотрудничества Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнева.
4 января в Риге без электричества остались несколько владельцев частных домов на пересечении улиц Картупелю и Малу. Причиной тому стала авария, вызванная мужчиной за рулем Volvo. Не справившись с управлением, он вылетел за пределы проезжей части и пережил удар.
В связи с продолжающимся строительством Восточной магистрали в столичном микрорайоне Пурвциемс на полгода будет закрыт участок Густава Земгала гатве от улицы Унияс до улицы Дзелзавас, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Латвиец наклеил на лобовое стекло автомобиля наклейку в поддержку Украины. Позднее некий прохожий намеренно повредил автомобиль.
OX Drive, созданная в Латвии каршеринговая платформа автомобилей Tesla, напоминает, что вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения запрещено, а если таким образом нарушаются правила пользования автомобилем, то в случае ДТП предусмотрена не только уголовная ответственность, но и требования платформы о возмещении.
За рубежом:
Российский олигарх и доверенное лицо президента Владимира Путина Евгений Пригожин сообщил, что первая группа заключенных, завербованных для войны в Украине ЧВК "Вагнер", вернулась в Россию, а их судимости погашены.
Президент России Владимир Путин в четверг поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии фронта в Украине во время православного Рождества.
Европейский союз (ЕС) сделал шаг к тому, что он называет "налоговой справедливостью". После более чем года политических споров и угроз наложить вето в декабре прошлого года 27 стран-членов ЕС решили поддержать соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий в размере 15% для всех крупных компаний.
4 января российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин выступил в Дубае. В Сеть попало видео, на котором артист отмечает, что не может оставаться нейтральным и громко произносит со сцены: "Героям слава!".
В таллиннском районе Ыйсмяэ живет ворона, обладающая удивительными способностями - она умеет лаять.
Бывшую владелицу похоронного бюро в Колорадо, США, приговорили к 20 годам тюрьмы за вскрытие 560 трупов и продажу частей тел без разрешения родственников.
Семья из Британии была шокирована, когда заметила в своем саду двулапую лису.
Интересное чтиво:
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