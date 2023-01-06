ВИДЕО ⟩ Сборная Канады в рекордный 20-й раз выиграла МЧМ

В финальном матче канадцы в овертайме обыграли команду Чехии со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

В основное время команды не выявили победителя. У канадцев в первом периоде голом отметился Дилан Гюнтер (13-я минута), а во втором - Шейн Райт (25`).

Чехи смогли отыграться только в третьем периоде. Они забросили две шайбы меньше чем за минуту. Голы на счету Иржи Кулиха (53`) и Якуба Коша (54`).

На 7-й минуте овертайме Гюнтер оформил дубль и принес канадцам победу (67`).

Таким образом, канадцы выиграли второй молодёжный чемпионат мира подряд и 20-й в истории. Чехи играли в финале МЧМ впервые с 2001 года, медаль она завоевали впервые после бронзы 2005 года. На счету команды было две победы (2000, 2001).

Третье место на турнире заняла сборная США, которая обыграла в овертайме команду Швеции в матче с 15-ю шайбами - со счётом 8:7. Победный гол в овертайме на свой счёт записал 19-летний форвард "Виннипега" Чез Лусиус, который в этой встрече оформил хет-трик.

Лучшим снайпером турнира стал канадец Коннор Бедард, на счету которого девять шайб в семи матчах. Он же сделал за турнир 14 голевых передач, став лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, изначально чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске, но Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение турнира, а также отстранила сборные России и Беларуси от участия в нём.