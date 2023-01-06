Видео ⟩ Популярный шеф-повар Зоммерс попробовал литовские чипсы со вкусом гениталий

Каковы эти чипсы на самом деле на вкус? Шеф-повар и владелец ресторана Раймонд Зоммерс попытался найти ответ на этот вопрос.

"На вкус как картошка с маслом. Фантастическая надпись на упаковке, чтобы хотя бы раз захотелось купить. Чувствуется соль, зелень и лимонный сок", - сказал шеф-повар.

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Уже сообщалось, что литовские правозащитники решили, что такие чипсы дискриминируют и унижают женщин и создают в обществе образ превосходства одного пола над другим. Именно поэтому бренд придумал еще одну новинку - чипсы со вкусом пениса, которые поступят в продажу в следующем году.

Совладелец Chazz поясняет: "Человеческое тело и бодипозитив - это тренд во всем мире. Это позитивное отношение человека к своему телу".

"Мы создали вкусную вещь, которая прославляет тело и побуждает людей пробовать что-то новое. Если они еще это не пробовали. Но, возможно, это не будет для них чем-то новым", - добавляет совладелец Chazz.