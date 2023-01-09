Каждый житель многоквартирного дома сталкивается с проблемой – где хранить личные вещи. И часто для этих целей используются балконы, лоджии и коридоры — там хранятся велосипеды, сезонный спортивный инвентарь, детские коляски, коробки, ящики и даже старая ненужная мебель, ведь другого места в квартире нет.
NOLIKTAVA1 Мини боксы - как сэкономить на хранении личных вещей
Но время идет вперед, и более 4 лет компания NOLIKTAVA1 предлагает жителям боксы для индивидуального хранения в 10 районах Риги — для личных нужд и для бизнеса, на долгий и на короткий срок.
«Один из главных принципов нашей компании с 1-го дня работы – предоставлять услуги, которые необходимы людям и облегчают их жизнь» — сообщает владелец компании Никита Коровин. «Например, во время COVID-19 мы создали для клиентов возможность дистанционного оформления услуг аренды склада с помощью подписания дигитального договора».
«Сейчас главная проблема, с которой сталкиваются люди – это инфляция и взлёт цен на электричество и другие энергоносители. Поэтому последние 4 месяца команда NOLIKTAVA1 работала над снижением цены аренды и поиском более доступного решения по хранению вещей для наших клиентов. Сегодня мы с гордостью заявляем, что наше предложение на рынке Латвии — мини-боксы 1,5 м3 – один из самых выгодных вариантов по аренде бокса для хранения личных вещей. Цена аренды — от 5,49 € в неделю! В новые мини-боксы помещается около 20 коробок или 5 больших чемоданов, комплект покрышек, спортивный инвентарь и прочие личные вещи. Более точно посмотреть, что помещается в новые мини-боксы, можно на сайте www.noliktava1.lv».
Обычно люди используют мини-боксы для хранения небольшого количества вещей, но если мини бокса не достаточно, в ассортименте компании доступны боксы 8 размеров, в самый крупный — площадью до 30м2 — можно поместить объём целой грузовой фуры.
Новые мини-боксы сейчас уже доступны в 4 районах Риги: в Иманте, Пурвциемсе, Центре (ул. Стабу) и в районе улицы Краста. В самом ближайшем времени карта мини-боксов будет расширена, и они появятся во всех 10 локациях NOLIKTAVA1 , включая Золитуде, Зиепниеккалнс, Тейку, район ул. Сканстес и Плявниеки.
Мини-боксы доступны 24/7, на территориях ведётся видеонаблюдение и обеспечена охрана. Можно удобно подъехать прямо к боксу и загрузить вещи, но при необходимости предлагаются профессиональные услуги по упаковке и доставке вещей.
Чтобы узнать цену хранения вещей и проверить доступность боксов в вашем районе, переходите по ссылке www.noliktava1.lv. Или звоните по телефону 25331451 и вам помогут подобрать самый удобный вариант для хранения вещей.