NOLIKTAVA1 Мини боксы - как сэкономить на хранении личных вещей

Но время идет вперед, и более 4 лет компания NOLIKTAVA1 предлагает жителям боксы для индивидуального хранения в 10 районах Риги — для личных нужд и для бизнеса, на долгий и на короткий срок.

«Сейчас главная проблема, с которой сталкиваются люди – это инфляция и взлёт цен на электричество и другие энергоносители. Поэтому последние 4 месяца команда NOLIKTAVA1 работала над снижением цены аренды и поиском более доступного решения по хранению вещей для наших клиентов. Сегодня мы с гордостью заявляем, что наше предложение на рынке Латвии — мини-боксы 1,5 м3 – один из самых выгодных вариантов по аренде бокса для хранения личных вещей. Цена аренды — от 5,49 € в неделю! В новые мини-боксы помещается около 20 коробок или 5 больших чемоданов, комплект покрышек, спортивный инвентарь и прочие личные вещи. Более точно посмотреть, что помещается в новые мини-боксы, можно на сайте www.noliktava1.lv».