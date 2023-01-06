Презентация ASUS «Взгляни в невероятное будущее» на выставке CES 2023

Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.

(1.) а 15 ноября 2023 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Технология ASUS Spatial Vision сравнивалась с конкурирующими ноутбуками с автостереоскопическими 3D-дисплеями. Компания ASUS является первой, применившей OLED-дисплей с данной технологией.

(2.) Доступность Xbox Game Pass зависит от региона. Список стран/регионов, в которых поддерживаются продукты и услуги Xbox, смотрите на сайте https://www.xbox.com/regions.

(3.) Уточнить, какие модели и какие конкретно области на этих моделях оснащены покрытием ASUS Antimicrobial Technology, можно на официальных веб-страницах этих устройств.

(4.) Клиническое тестирование по стандартам ISO 21702 и ISO 22196 доказало, что антимикробное покрытие подавляет рост бактерий в 24-часовой период на более чем 99%. Снижение количества потенциально опасных микроорганизмов на 99% определяется как снижение количества вирусов и бактерий на поверхности с 1 000 000 (КОЕ/БОЕ) до 100 (КОЕ/БОЕ).

(5.) Для устройств классической серии Vivobook испытания тачпада планируется завершить к концу января 2023 года.

(6.) Тестирование на антибактериальную активность в отношении COVID-19, H3N2, H1N1, кишечной палочки и стафилококка были проведены независимыми сторонними лабораториями: Институт оценки качества г. Бокен (Boken Quality Evaluation Institute), Японский центр качества и технологии текстильной продукции (Japan Textile Products Quality and Technology Center) и Медицинский центр национальной обороны (National Defense Medical Center).

(7.) Протестировано по стандарту ISO 21702 с использованием вирусов SARS-CoV-2 (варианты Omicron, BA.5), гриппа H3N2, H1N1 и бактериальных культур, включавших стафилококк (Staphylococcus) и кишечную палочку (E. coli).

(8.) Пиковая яркость 700 кд/м2 поддерживается на 10% площади экрана в режиме HDR.

(9.) По сравнению с монитором ProArt аналогичного размера.

(10.) По сравнению с монитором ProArt аналогичного размера.

(11.) Цифры могут отличаться в зависимости от конкретной модели и производственного процесса.

(12.) Цветовая раскладка клавиатуры основана на пользовательском интерфейсе игровой клавиатуры Google, ее нельзя настроить или изменить.

(13.) Необходимо подключение к интернету. Google, Google Play, Chrome и Chromebook являются торговыми знаками, принадлежащими корпорации Google LLC.

(14.) По результатам теста Load Test для ОС Chromium. Фактическое время автономной работы зависит от сценария использования (соотношения между временем простоя, просмотром веб-страниц и других действий). Изначальный заряд батареи должен составлять не менее 5%, устройство не должно использоваться, для подзарядки применяется комплектный адаптер. Фактическое время автономной работы зависит от режима и условий использования устройства, технических характеристик конкретной модели, запускаемых приложений и целого ряда других факторов.