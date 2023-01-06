Множество новых устройств, предлагающих значительный прирост производительности; революционные 3D-дисплеи для просмотра трехмерного изображения без специальных очков; премиальный уровень надежности и набирающие обороты инициативы по защите окружающей среды.
Презентация ASUS «Взгляни в невероятное будущее» на выставке CES 2023
ГЛАВНОЕ
Новое измерение для творчества: широкий спектр устройств для создания медиаконтента, включая первые в мире дисплеи с технологией 3D OLED (1.) для работы с трехмерными изображениями без специальных очков
Высокопроизводительные ноутбуки для решения творческих задач: ProArt Studiobook Pro 16 3D OLED, Vivobook Pro 16X 3D OLED, Zenbook Pro 16X OLED, Zenbook Pro 14 OLED и другие
Инновации в дисплеях: профессиональные мониторы ProArt Display OLED PA32DCM и ProArt Display PA279CRV
Превосходные коммерческие решения: ноутбук ExpertBook B9 OLED, Chromebook Vibe CX34 Flip и маршрутизатор ExpertWiFi EBM68 предлагают высокую производительность и комплексный подход для бизнеса
Максимальное ускорение: игровые ноутбуки ASUS TUF оснащаются процессорами Intel® Core™ 13-го поколения или AMD® Ryzen™ 9 Zen 4 и графическими процессорами AMD Radeon™ RDNA3 или NVIDIA® GeForce® RTX™ 40-й серии
Лас-Вегас, 4 января 2023 года — На онлайн-презентации «Взгляни в невероятное будущее» в рамках выставки CES® 2023 компания ASUS представила новые устройства и инновационные решения, в том числе реализованные впервые в мире, а также рассказала о своих социальных программах и инициативах по защите окружающей среды. Среди инноваций – ASUS Spatial Vision, первая в мире 3D-технология для OLED-дисплеев ноутбуков, не требующая специальных очков для работы с трехмерными изображениями. Компания ASUS также анонсировала уникальные решения для создания медиаконтента, включая ноутбуки на базе ОС Windows 11 с новейшими процессорами Intel® Core™ i9 серии HX 13-го поколения и видеокартами для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 40-й серии. В числе новинок – ноутбуки ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) и мониторы ProArt Display OLED PA32DCM и ProArt Display PA279CRV.
Кроме того, был анонсирован целый ряд бизнес-устройств, обладающих невероятной производительностью, универсальностью и возможностями для расширения, среди которых: ExpertBook B9 OLED (B9403CVA), невероятно легкий и мощный коммерческий ноутбук, созданный для руководителей компаний; универсальный ноутбук ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) для повседневной работы и облачных игр; а также маршрутизатор ASUS ExpertWiFi EBM68, предлагающий высочайшую скорость и безопасность соединения для коммерческих организаций. Все представленные бизнес-устройства отличаются высокой производительностью, прочностью и долговечностью для бесперебойной продуктивной работы.
Среди новинок мини-ПК – ASUS ExpertCenter PN64-E1 и PN42, а также мини-ПК ASUS Chromebox 5 (CN67), сочетающие в себе высокую производительность, отличную совместимость, широкие возможности для организации системы хранения и богатый набор функций.
Для геймеров на презентации были показаны новые модели ноутбуков TUF Gaming A15/17 (FA507/707) и F15/17 (FX507/707) с процессорами Intel Core i9-13900H или AMD Ryzen™ 9 Zen 4 и новейшими видеокартами для ноутбуков GeForce RTX 40-й серии, предлагающие максимальную производительность и надежность для безграничного удовольствия от игрового процесса. Со всеми моделями включена подписка Xbox Game Pass Ultimate (2.) сроком на 3 месяца, открывающая доступ ко множеству компьютерных игр.
Особое внимание на презентации было уделено инициативам компании ASUS по разработке и внедрению инновационных решений в рамках стратегии устойчивого развития. Исполнительный директор компании ASUS С.И. Сюй сказал: «На пути к устойчивому развитию мы постоянно используем наши передовые технологии, применяя научный подход и философию, ориентированную на человека. Наша цель – в конечном итоге создать предприятие с нулевым балансом, приближая переход к многооборотной экономике с ответственной цепочкой поставок, чтобы помочь сберечь все самое дорогое для каждого из нас».
Для посетителей выставки CES в Лас-Вегасе все устройства, показанные в рамках онлайн-презентации ASUS и виртуального мероприятия Republic of Gamers (ROG), будут представлены в конференц-центре Venetian Expo (Конференц-зал #3002), 4 января 2023 года с 10:00 до 18:00 и с 5 по 7 января с 09:00 до 18:00.
Новые технологии для устойчивого развития, продлевающие срок службы устройств
Более десяти лет назад компания ASUS представила первый в мире ноутбук, произведенный с нейтральным уровнем эмиссии углерода, а затем – революционные ноутбуки серии ASUS Bamboo. Совсем недавно, в 2022 году, мы представили наш первый углеродно-нейтральный ноутбук для бизнеса. Это были лишь первые шаги на пути к созданию лучшего будущего. Сегодня компания ASUS продолжает внедрять экологические инновации. В рамках презентации на выставке CES она рассказала о важных экологических и социальных инициативах, призванных повысить качество жизни в эпоху цифровых технологий, сделав ее более радостной и комфортной для каждого.
В этом году свыше 90% пользовательских ноутбуков ASUS получили сертификацию на соответствие стандартам энергоэффективности EPEAT и ENERGY STAR® 8.0. Уделяя особое внимание качеству, функциональности, долговечности и возможностям модернизации выпускаемых устройств, компания ASUS продлевает жизненный цикл своей продукции, разрабатывая каждое устройство в соответствии с принципами устойчивого развития. Поэтому в производстве устройств и упаковки мы применяем экологичные материалы – начиная с 2017 года компания ASUS закупила и использовала 1 500 тонн переработанного пластика, а в 2022 году – свыше 20 000 тонн переработанной бумаги. Компания ASUS также придерживается принципов переработки и вторичного использования ресурсов: за последние годы было переработано более 40 000 тонн электронных отходов.
Однако, наши усилия по обеспечению устойчивого развития не ограничиваются переработкой материалов. Уделяя особое внимание долговечности наших устройств, мы сокращаем количество электронных отходов и, конечно, стремимся продлить срок службы наших ноутбуков, чтобы они дольше радовали пользователей по всему миру отличной работой. Именно поэтому начиная с 2023 года все новые модели пользовательских ноутбуков ASUS будут проходить самые суровые на рынке потребительских ноутбуков испытания на прочность, включая чрезвычайно строгое тестирование на соответствие требованиям американского военно-промышленного стандарта MILSTD 810H, основанного на 12 методах и 26 процедурах проверки, чтобы гарантировать исключительную долговечность, надежность и прочность.
Дополнительно компания ASUS заключила партнерство с компанией Ishizuka Glass для применения антимикробного покрытия IONPURE в целом ряде своих продуктов. Компания ASUS первой в индустрии представила антимикробное покрытие для ноутбуков ASUS Antimicrobial Guard Plus (3.) с ионами серебра, которое подавляет рост бактерий на более чем 99% в 24-часовой период (4.) и препятствует распространению вирусов, включая COVID-19 (5.). Эта технология, помогающая обеспечить гигиеническую чистоту поверхностей ноутбуков, была специально протестирована (6.) на антибактериальное действие в отношении таких вирусов, как грипп A (H3N2) и H1N1; она также соответствует протоколам тестирования ISO 21702 и ISO 22196 (7.).
Новейшие программные и аппаратные решения для создания медиаконтента
В рамках презентации на выставке CES 2023 компания ASUS представила целый ряд новых и усовершенствованных программных и аппаратных решений для создания медиаконтента. Все новые модели ProArt Studiobook, Zenbook Pro и Vivobook Pro будут оснащены новейшими графическими процессорами для ноутбуков GeForce RTX 40-й серии. Технологии NVIDIA Studio для создания медиаконтента обеспечивают устройствам на базе графических процессоров NVIDIA RTX целый ряд преимуществ, включая ускорение работы в более чем 110 приложениях для творчества; драйверы NVIDIA Studio, помогающие достигать высочайшего уровня производительности и стабильности в творческих приложениях; а также эксклюзивные инструменты NVIDIA с поддержкой искусственного интеллекта: Omniverse™, Canvas и Broadcast.
«Искусственный интеллект внедряется во все творческие рабочие процессы, позволяя художникам быстрее проходить путь от концепции к конечному результату, – отметил Джейсон Пол, вице-президент и директор по платформе Studio компании NVIDIA. – Ноутбуки ASUS ProArt, Vivobook и Zenbook на базе новых графических процессоров для ноутбуков GeForce RTX 40-й серии сочетают в себе стильное оформление с высокой производительностью и надежностью, необходимыми для работы таких продвинутых инструментов, как искуственный интеллект и платформа NVIDIA Omniverse».
Компания ASUS также представила ASUS Spatial Vision – первую в мире автостереоскопическую (не требующую специальных очков) технологию для получения 3D-изображения на OLED-дисплеях. Она позволяет видеть трехмерные изображения на экране ноутбука без каких-либо дополнительных приспособлений. Это стало возможным благодаря использованию лентикулярных линз и передовой технологии отслеживания движения глаз: на дисплее формируются отдельные фрагменты изображения для каждого глаза, в результате чего получается автостереоскопическое 3D-изображение. Предусмотрена возможность быстрого переключения между двухмерным и трехмерным режимами. Эта технология способна полностью изменить процесс создания 3D-медиаконтента, позволяя видеть детали трехмерных объектов и эффектов на экране ноутбука без необходимости в физических прототипах, что позволяет ускорить рабочий процесс и снизить затраты на создание подобных изображений.
Кроме того, эти невероятные OLED-дисплеи обладают превосходными характеристиками: контрастность 1 000 000:1, время отклика 0,2 мс и частота обновления 120 Гц – и все это при минимизации перекрестных помех для максимально качественного изображения. Дисплеи OLED с поддержкой технологии ASUS Spatial Vision обладают огромным потенциалом для быстро развивающихся метавселенных приложений. Технология, позволяющая видеть 3D-изображения на OLED-дисплеях без специальных очков, интегрирована с приложением ASUS Spatial Vision Hub, что позволяет смотреть 3D-видео и фильмы, играть в 3D-игры, заниматься визуализацией 3D-моделей или созданием трехмерного контента. Технология ASUS Spatial Vision включает средства разработки приложений смоделированной реальности (SR, Simulated Reality), предоставленные партнерской компанией Dimenco. Этот набор программных инструментов включает вспомогательные материалы и руководства, созданные, чтобы предоставить разработчикам приложений широкий спектр возможностей, включая управление жестами, интерактивное обучение и многое другое для создания перспективной экосистемы приложений с применением 3D-технологий.
Приложение ProArt Creator Hub 2.0 служит для оптимизации работы программного и аппаратного обеспечения для создания медиаконтента, чтобы быстрее воплощать в жизнь творческие идеи. Новая версия приложения получила обновленный пользовательский интерфейс и эксклюзивную функцию Color Control, которая объединяет все цветовые решения, применяемые пользователем. Функции ASUS Dial и ASUS Control Panel в обновленной версии приложения поддерживают не только приложения Adobe® для творчества, но и другие приложения для оптимизации производительности, развлечений и создания контента, включая Microsoft 365, Spotify, YouTube и популярные веб-браузеры. Приложение ProArt Creator Hub 2.0 будет доступно во всех моделях ноутбуков Studiobook, Zenbook и Vivobook, оснащенных контроллерами ASUS Dial, ASUS DialPad или дополнительным экраном ASUS ScreenPad Plus, а также для мышек серии ProArt и всех сенсорных мониторов ASUS.
Кроме того, компания ASUS заключила партнерство с Институтом цвета Pantone®, чтобы предоставить создателям медиаконтента доступ к ресурсам Pantone, включая библиотеки цветов Pantone Libraries, цветовые пространства, цветовые гармонии и многое другое. Доступ к этим ресурсам будет открыт во всех ноутбуках ASUS творческой серии через эксклюзивное программное обеспечение ASUS ProArt Creator Hub 2.0.
Том Длугос, директор по продажам X-Rite Pantone, сказал: «Поскольку компании Pantone и ASUS обеспечивают инструментами для творчества одну и ту же аудиторию, состоящую из более чем 10 миллионов дизайнеров и других творческих специалистов по всему миру, это сотрудничество позволит нашим общим клиентам воспользоваться преимуществами наших совместных инновационных разработок и получить прямой доступ к обширным ресурсам Pantone».
Инновации для творчества
ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) – портативная рабочая станция с дисплеем 3D OLED
ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) – первая в мире портативная рабочая станция в формате ноутбука с дисплеем 3D OLED для создания медиаконтента, не похожая ни на какое другое устройство. Ее корпус выполнен в изысканной темной отделке (Mineral Black), а его особая ступенчатая конструкция позволяет уменьшить ширину экранной рамки и не перекрывать вентиляционные выходы на задней панели. Более того, дисплейную крышку устройства можно раскрывать на 180°.
Революционный дисплей 3D OLED с разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц позволяет без каких-либо специальных очков или шлемов виртуальной реальности просматривать трехмерные изображения, видео и даже игры. Создавать трехмерный визуальный контент теперь стало гораздо проще. Технология ASUS Spatial Vision позволяет по одному щелчку мыши преобразовать 2D-контент в 3D в реальном времени. Сверхъяркая OLED-панель обеспечивает потрясающую детализацию и насыщенные цвета на экране, а технология адаптивного затемнения помогает максимально продлить срок службы дисплея.
Аппаратная комплектация устройства в максимальной версии включает высокопроизводительный процессор Intel Core i9-13980HX 13-го поколения, видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, 64 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения и высокоскоростную систему хранения. С такими характеристиками легко воплощать в жизнь творческие проекты, ограничиваясь лишь собственной фантазией, а не техническими возможностями рабочей станции. Дисплей 3D OLED диагональю 16 дюймов поддерживает разрешение 3.2K и частоту обновления 120 Гц, а высокая точность его цветопередачи подтверждается соответствующими сертификатами. Удобному и точному управлению в приложениях для творчества способствуют тачпад увеличенного размера с поддержкой стилуса и аналоговый поворотный контроллер ASUS Dial. Портативная рабочая станция ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED совместима с новейшими периферийными устройствами благодаря наличию сразу двух портов Thunderbolt™ 4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.
Среди прочих преимуществ этого устройства – усовершенствованная система охлаждения с технологией ASUS IceCool Pro, помогающая поддерживать высокую производительность мощных компонентов без лишнего шума. Для интуитивного управления настройками в приложениях для творчества служит удобный аналоговый контроллер ASUS Dial.
Для тех, кто предпочитает традиционные дисплеи, предусмотрен вариант рабочей станции в комплектации с классическим сенсорным 2D-экраном OLED. Немного позднее, во втором квартале 2023 года, серия ProArt Studiobook 16 OLED пополнится моделью с профессиональной видеокартой для ноутбуков NVIDIA RTX.
ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) – удиви мир в 3D!
ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) – инновационный 16-дюймовый ноутбук для создания медиаконтента, оснащенный технологией ASUS Spatial Vision и первым в мире автостереоскопическим дисплеем 3D OLED, не требующим специальных очков для просмотра трехмерных изображений. Его экран обладает разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук Vivobook Pro 16X 3D OLED оснащается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 МГц с двумя модулями SO-DIMM и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ с высокоскоростным интерфейсом PCIe® 4.0 x4.
Аппаратная комплектация, ориентированная на создание медиаконтента, включает процессор Intel Core i9-13980HX 13-го поколения и видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40-й серии с дисплейным мультиплексором и поддержкой драйвера NVIDIA Studio для повышения графической производительности в приложениях для творчества и играх. Для поддержания высокой производительности мощных компонентов с термопакетом до 150 Вт в ноутбуке Vivobook Pro 16X 3D OLED служит усовершенствованная система охлаждения с технологией ASUS IceCool Pro.
Интуитивно удобному и точному управлению настройками в приложениях для творчества способствует функция ASUS DialPad. Устройство также оснащено двумя портами с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 4 (скорость передачи данных до 40 Гбит/с) и слотом для карты памяти.
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ): самый мощный Zenbook на сегодняшний день
В сотрудничестве с партнерами из Intel инженеры ASUS усовершенствовали и без того впечатляющий ноутбук Zenbook Pro 16X OLED. В результате версия 2023 года стала самой мощной моделью во всей серии. Новый Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) оснащен уникальным процессором Intel, установленном на новейшей «системе-на-модуле» ASUS Supernova. Эта технология имеет целый ряд преимуществ. Площадь, занимаемая процессором и модулями оперативной памяти на материнской плате, уменьшается на 38%. Более компактное расположение компонентов позволяет увеличить размеры и эффективность системы охлаждения видеоадаптера и повысить термопакет графического процессора. В результате улучшается стабильность и графическая производительность системы. Более того, за счет компактного размещения компонентов сокращается путь сигнала между процессором и модулями памяти, что позволяет повысить тактовую частоту оперативной памяти до невероятного значения – 7500 МГц. Кроме того, в этом ноутбуке используется жидкометаллический термоинтерфейс, благодаря которому разница в температуре компонентов по сравнению с использованием обычной термопасты может составлять до 7°C в режиме высокой производительности. В результате общий термопакет компонентов может достигать 155 Вт.
Благодаря революционным техническим решениям – ультракомпактной платформе ASUS Supernova, помогающей в полной мере раскрыть высочайшую производительность процессора Intel Core i9-13905H 13-го поколения, графическому процессору для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40-й серии и 32 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR5X – новый Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) получил огромный прирост в скорости при выполнении таких задач, как редактирование видеофайлов (до 1,4 раза быстрее) и 3D-рендеринг (до 8,9 раза быстрее) по сравнению с моделью предыдущего поколения.
Этот ноутбук оснащен превосходным сенсорным дисплеем OLED с поддержкой формата HDR, соотношением сторон 16:10, разрешением 3.2K и частотой обновления 120 Гц, заключенным в узкую рамку NanoEdge. Новый механизм системы активного аэродинамического охлаждения (AAS Ultra) автоматически приподнимает клавиатуру под комфортным для набора текста углом, а открывающийся при этом зазор в корпусе обеспечивает оптимальные условия для эффективного рассеивания тепла. Среди прочих реализованных в этом ноутбуке удобных функций – интеллектуальная подсветка клавиатуры с интерактивными эффектами, получившая светодиоды белого свечения в дополнение к полноцветным светодиодам (White RGB). Кроме того, инновационный аналоговый поворотный контроллер ASUS Dial позволяет точно управлять настройками в приложениях для творчества Adobe и многих других программах, а увеличенный по размеру тачпад с тактильным откликом и встроенным сенсорным цифровым блоком ASUS NumberPad способствует комфортному управлению и удобной работе с цифрами.
Новый Zenbook Pro 16X OLED создан на базе системы на модуле ASUS Supernova и оснащен оперативной памятью LPDDR5X и усовершенствованной графической системой. Он предназначен прежде всего для решения ресурсоемких творческих задач и готов помочь тем, кто занимается созданием медиаконтента, подняться на качественно новый уровень.
ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) и Zenbook 14X OLED (UX3404): в приоритете – производительность и портативность
Ноутбук Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) весит всего 1,65 кг при толщине корпуса менее 1,8 см. При этом он обладает превосходной производительностью и выделяется среди прочих устройств своего класса превосходным качеством изображения и набором инновационных функций. Это устройство станет оптимальным решением для выполнения творческих задач вне офиса. Одним из главных его преимуществ можно назвать заключенный в узкую рамку NanoEdge превосходный OLED-дисплей с поддержкой технологии Dolby Vision®, который обеспечивает потрясающее детализированное и плавное изображение. Сертификация Pantone Validated означает безупречную точность цветопередачи, а цветовой охват 100% DCI-P3 соответствует кинематографическому стандарту. Поддержка формата HDR и способность отображать истинный черный цвет гарантируют самые приятные впечатления от создания и просмотра медиаконтента.
Отличную производительность при выполнении любых творческих задач в ноутбуке Zenbook Pro 14 OLED обеспечивают новейший процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения и видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 40-й серии. Конфигурацию дополняют 16 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR5 (встроенный слот SO-DIMM способен поддерживать до 32 ГБ), а также твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ. Устройство оснащено встроенным беспроводным контроллером стандарта WiFi 6E, работа которого дополнительно улучшена с помощью технологии ASUS WiFi Master Premium.
В ноутбуке Zenbook Pro 14 OLED реализовано множество полезных функций, помогающих повысить продуктивность и удобство работы в приложениях для творчества, в том числе – сенсорный контроллер ASUS DialPad, поддержка стилуса ASUS Pen 2.0, а также полный набор портов подключения. Аккумулятор высокой емкости – до 76 Вт·ч – обеспечивает продолжительное время автономной работы ноутбука Zenbook Pro 14 OLED для решения творческих задач в любое время, даже в дороге.
Zenbook 14X OLED (UX3404) – надежное портативное решение для тех, кто не сидит на месте. Мощный ноутбук в тонком и легком корпусе доступен в двух стильных вариантах оформления – бежевом (Sandstone Beige) и темно-сером (Inkwell Gray). Крышка модели, выполненной в бежевом цвете, изготовлена по новой экологичной технологии плазменно-электролитического оксидирования (PEO) – она создает покрытие, внешне похожее на керамическое, а тактильно – на песчаник. Отличную производительность при выполнении любых творческих задач в максимальной конфигурации ноутбука Zenbook 14X OLED 2023-го модельного года обеспечивают новейший процессор Intel Core i9-13900H 13-го поколения, видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050, 32 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR5, а также твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0. Комплектацию дополняет 14,5-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой формата HDR, заключенный в узкую рамку NanoEdge. Продолжительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 70 Вт·ч.
ASUS ProArt Station PD5 (PD500TE) – еще быстрее и холоднее
Обновленная модель настольной рабочей станции ASUS ProArt Station PD5 создана для профессиональной работы с графическим контентом. Полностью обновленная система охлаждения помогает поддерживать стабильно высокую скорость работы мощных компонентов, среди которых – процессор Intel Core i9 13-го поколения, профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A4000 с 16 ГБ видеопамяти и до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц. Благодаря превосходной аппаратной комплектации рабочая станция PD500TE способна обеспечить надежную работу и стабильно высокую производительность при выполнении таких ресурсоемких задач, как редактирование видео и 3D-моделирование. Среди множества полезных функций, реализованных в этом устройстве, – светодиодные индикаторы Lumiwiz, блокировка кнопки питания от случайных нажатий и отправка уведомлений о завершении процесса рендеринга по электронной почте. Также доступна конфигурация рабочей станции с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.
Новая система охлаждения, включающая процессорный кулер повышенной мощности, помогает раскрыть потенциал высокопроизводительных компонентов рабочей станции ProArt Station PD500TE. Усовершенствованная система охлаждения работает очень тихо – шум вентиляторов не превышает отметку в 40 дБ, а благодаря повышенной эффективности охлаждения достигается стабильная работа системы без троттлинга, сбоев и неожиданных отключений. Рабочая температура ключевых компонентов значительно понижается, разница может составлять до 5°C и 4°C для центрального и графического процессоров соответственно.
В комплекте с рабочей станцией ProArt Station PD500TE поставляется обновленное ПО ProArt Creator Hub 2.0, представляющее из себя единый портал для управления, оптимизации настроек системы и аппаратного мониторинга системы. Приборная панель приложения позволяет легко переключать режимы работы, проводить калибровку цветопередачи и настраивать работу светодиодных индикаторов ASUS Lumiwiz.
ASUS ProArt Display OLED PA32DCM: профессиональный монитор для художника
ProArt Display OLED PA32DCM – 31,5-дюймовый монитор OLED со стандартной конфигурацией RGB-полос, обладающий разрешением 4K, поддержкой формата HDR, максимальной яркостью (8.) 700 кд/м2 и цветовым охватом 99% DCI-P3 для невероятно детализированного изображения с высокой контрастностью. Монитор ожидает получения сертификации VESA DisplayHDR True Black 500. Корпус монитора PA32DCM выполнен в изысканной алюминиевой отделке, а компактная подставка позволяет установить его на перегородку, чтобы максимально освободить пространство на рабочем столе, или повесить на стену в портретной или альбомной ориентации. Возможности подключения представлены целым набором портов, включая разъем с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4.
В профессиональных студиях, где используются несколько дисплеев ProArt с поддержкой аппаратной калибровки, приложение ProArt Color Center позволяет проводить калибровку всех дисплеев одновременно, чтобы обеспечить одинаковую цветопередачу на всех экранах. ProArt Color Center также позволяет отслеживать, когда мониторы были откалиброваны в последний раз и дату следующей калибровки, а также запланировать время калибровки сразу для нескольких мониторов, даже если они используют разные цветовые параметры и физически расположены в разных местах. Например, можно запланировать время калибровки мониторов для команды дизайнеров в Лондоне, которые используют цветовое пространство sRGB, и специалистов по видеомонтажу в Тайбэе, использующих пространство DCI-P3, – ProArt Color Center это под силу.
ASUS ProArt Display PA279CRV – все самое необходимое для профессиональной работы
ProArt Display PA279CRV – 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 4K и формата HDR, предназначенный прежде всего для монтажа видео. Этот монитор обладает сертификацией Calman Verified и может похвастать широкой поддержкой цветовых пространств (99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB) и фабричной калибровкой цветопередачи для исключительно точного воспроизведения оттенков (коэффициент Delta E<2). Монитор PA279CRV стал на 30% (9.) тоньше, чем предшествующая модель, а его подставка на 33% (10.) компактнее.
Для максимального удобства встроенный порт USB-C® поддерживает интерфейс DisplayPort™, высокоскоростную передачу данных и подзарядку внешних устройств с мощностью 96 Вт – все с помощью одного кабеля.
Помимо 27-дюймового монитора PA279CRV, новая серия также включает 24-дюймовую модель ProArt PA248CRV и 32-дюймовую версию ProArt PA329CRV. Созданные с учетом принципов устойчивого развития, все три модели мониторов соответствуют мировым экологическим стандартам. В производстве этих мониторов используется 85% переработанного пластика, а упаковка изготавливается из легко перерабатываемой бумаги.Невероятно мощные решения для бизнеса
ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – ультралегкий и бескомпромиссный бизнес-ноутбук для руководителей
ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – первый ноутбук ASUS в цельнометаллическом корпусе, произведенном по особой технологии с заботой об окружающей среде. Экологичный производственный процесс позволяет сократить количество используемых в производстве материалов до 29%, а также значительно (до 75%) сократить время производства, чтобы добиться максимальной энергоэффективности (11.). В результате мы получаем более прочный конечный продукт, произведенный с использованием меньшего количества ресурсов и минимальным выбросом углекислого газа.
Основу аппаратной комплектации ноутбука составляет процессор Intel 13-го поколения с поддержкой платформы Intel vPro®. Дисплей с разрешением 2.8K может похвастать относительной площадью экрана 90%. Интеллектуальная система охлаждения включает пару вентиляторов с защитой от пыли для продления срока службы и снижения уровня шума. Среди прочих преимуществ этого ноутбука – ИК-камера с разрешением FHD и тачпад увеличенного размера: он стал на 26,8% больше, чем у модели предыдущего поколения. Несмотря на многочисленные усовершенствования, эта модель остается одним из самых легких 14-дюймовых бизнес-ноутбуков в мире: ASUS ExpertBook B9 OLED легче, чем большинство 13-дюймовых ноутбуков. Дисплей OLED с увеличенным по высоте соотношением сторон 16:10 идеально подходит для просмотра и анализа данных и рыночных котировок. Компактный корпус устройства изготовлен из сверхлегкого, но очень прочного магниево-литиевого сплава. По прочности он отвечает строгим требованиям американского военно-промышленного стандарта.
Ноутбук ExpertBook B9 OLED также оснащен превосходной системой безопасности для защиты конфиденциальных коммерческих и личных данных пользователя, включая встроенный модуль NFC, слот для замка Kensington, аппаратную шторку веб-камеры и сканер отпечатков пальцев для авторизации в системе с помощью функции Windows Hello. Кроме того, на крышке устройства имеется светодиодный индикатор, который может автоматически загораться, когда пользователь занят. Функция ASUS ExpertWidget позволяет настраивать сочетания «горячих» клавиш для быстрого запуска заданных команд, а встроенный в тачпад сенсорный светодиодный цифровой блок ASUS NumberPad способствует продуктивной работе с цифрами. Широкий набор портов ввода/вывода включает разъем USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen2, разъем HDMI, комбинированный аудиоразъем и сетевой разъем для проводного подключения к интернету. Невероятно компактный, но в то же время мощный и прочный – ноутбук ExpertBook B9403 станет идеальным партнером для тех, кто много путешествует по работе.
В 2023 году все продукты серии ExpertBook получат сертификацию EPEAT Gold и будут не только соответствовать, но и превосходить стандарты энергоэффективности ENERGY STAR, что является одним из этапов стратегии компании ASUS по переходу к многооборотной экономике. Забота компании ASUS о сохранении окружающей среды также проявляется в использовании экологически чистых материалов и повышении энергоэффективности всей линейки продукции.
ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) – исключительная универсальность для работы и игр
Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) предлагает великолепное качество графики и исключительную производительность для облачных игр и продуктивной работы из любой точки мира – и даже в дороге. Это замечательное устройство оснащено дисплеем с разрешением WUXGA, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Гц и относительной площадью экрана 83%. Поворотный шарнир ErgoLift позволяет раскрывать крышку дисплея на 360°, а клавиатура оснащена функцией независимой обработки нажатия каждой клавиши и красочной RGB-подсветкой с разделением на 4 зоны (12.). Комплектация устройства включает встроенный беспроводной контроллер WiFi 6E новейшего поколения. ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip заключен в прочный корпус с красивой светлой отделкой (Pearl White), а в качестве яркого дизайнерского акцента клавиши WASD выделены оранжевым цветом. Встроенная аудиосистема, сертифицированная компанией Harman Kardon, помогает погрузиться в атмосферу любимых игр. Устройство отличается высокой надежностью, отвечающей требованиям американского военно-промышленного стандартам MIL-STD 810H, что гарантирует его долговечность.
В максимальной аппаратной конфигурации ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip оснащается высокопроизводительным процессором Intel Core i7 новейшего 12-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти для быстрой и плавной повседневной работы, хорошей производительности в облачных играх и при выполнении многих других задач. Твердотельный накопитель с интерфейсом PCI Express® обеспечивает высокую скорость работы с данными. Устройство может получить доступ к более чем 1400 играм через облачные геймерские платформы, а также к приложениям Google Workspace и другим приложениям через магазин Google Play (13.). Кроме того, ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip отличается превосходной энергоэффективностью: его аккумулятор способен обеспечить до 10 часов (14.) автономной работы на одном заряде, что позволяет пользоваться ноутбуком без привязки к розетке в течение всего дня.
ASUS ExpertWiFi EBM68 – эксперт по беспроводной связи для бизнеса
ASUS ExpertWiFi EBM68 – высокоскоростной трехдиапазонный маршрутизатор, оснащенный поддержкой стандарта WiFi 6 и надежной системой информационной безопасности. Это устройство станет отличным решением для организации беспроводной сети на предприятиях малого и среднего бизнеса. Благодаря лаконичному светлому оформлению в деловом стиле маршрутизатор ExpertWiFi EBM68 прекрасно впишется в интерьер любого современного офиса. Его можно установить на стол или повесить на стену.
Данный трехдиапазонный маршрутизатор с поддержкой стандарта WiFi 6 способен обеспечить стабильную и эффективную передачу данных с общей скоростью до 7800 Мбит/с благодаря широким каналам связи (160 МГц) в диапазоне 5 ГГц. Программная функция Self-Defined Network позволяет использовать до пяти различных SSID-идентификаторов для разделения и приоритезации устройств в различных бизнес-сценариях. Гибкая настройка гостевого доступа предусматривает возможность применять собственный брендинг на этапе авторизации посетителей.
Маршрутизатор ExpertWiFi EBM68 способен обеспечить широкое покрытие качественным беспроводным сигналом. Он оснащен встроенной поддержкой технологии ячеистых сетей ASUS AiMesh и может поддерживать до 12 узлов ячеистой сети, позволяя постепенно расширять зону беспроводного покрытия по мере роста компании. Встроенная система безопасности корпоративного уровня AiProtection Pro защищает все подключенные к сети цифровые устройства от интернет-угроз. Кроме того, настройку и мониторинг беспроводной сети можно осуществлять через простое и удобное мобильное приложение ASUS Router.
ASUS ExpertCenter PN64-E1 и ExpertCenter PN42 – компактный размер, широкие возможности
В начале 2023 года компания ASUS представила сразу две модели мини-ПК. Создавая новые устройства, мы всегда стремимся сделать их красивыми и функциональными. Новые мини-ПК ASUS именно такие. Они оснащены инновационными решениями для еще более удобной и продуктивной работы и рассчитаны на долгую эксплуатацию. Каждое устройство подвергается тщательному тестированию, гарантирующему его безупречное качество и надежность. Корпус новых мини-ПК легко разбирается, чтобы проводить модернизацию и еще больше продлевать жизненный цикл этих устройств.
Для тех, кто ищет компактное устройство с высокой вычислительной производительностью, ASUS ExpertCenter PN64-E1 станет отличным выбором. Этот мини-ПК легко справится даже с требовательными к системным ресурсам задачами благодаря отличной аппаратной комплектации, включающей новейший мобильный процессор Intel Core, двухканальную оперативную память стандарта DDR5, высокоскоростной контроллер WiFi 6E и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Помимо семи USB-портов, ASUS ExpertCenter PN64-E1 может оснащаться тремя накопителями и способен поддерживать до четырех дисплеев с разрешением 4K одновременно, что очень удобно для многозадачной работы и просто идеально для создания видеостен. При всех своих возможностях это устройство заключено в очень компактный корпус объемом менее 1 л.
ASUS ExpertCenter PN42 – компактный и тихий ПК для повседневной работы
Корпус мини-ПК ASUS ExpertCenter PN42, изготовленный из переработанного пластика, со всех сторон имеет тонкие прорези для эффективного рассеивания тепла, что позволяет безвентиляторной системе охлаждения работать практически бесшумно. Элегантный темный цвет оформления (Lunar Rock Black) придает этому ультракомпактному ПК стильный внешний вид, который одинаково хорошо подходит для дома и офиса. Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN42 оснащен новейшим процессором Intel серии N, обеспечивающим достаточную производительность для быстрой повседневной работы с офисными приложениями. Набор портов подключения в зависимости от конфигурации может включать до семи портов USB, что позволяет без труда подключать к этому мини-ПК самые разные периферийные устройства.
ASUS Chromebox 5 – быстрый, легкий и надежный
Новый ASUS Chromebox 5 предлагает высокую производительность в формате современного устройства с лаконичным дизайном. В его изящном корпусе скрывается эффективная система охлаждения для стабильной работы компонентов, а также предусмотрена возможность для беспроводной подзарядки других совместимых устройств. Автоматическая система обновлений, продуманная совместимость и поддержка крепления VESA позволяют с успехом использовать этот мини-ПК как дома или в офисе, так и в учебных заведениях.
ASUS Chromebox 5 работает на базе процессора Intel Core 12-го поколения и оснащен контроллером Intel WiFi 6E AX211 для исключительно качественного и быстрого беспроводного соединения. Встроенное беспроводное зарядное устройство мощностью 15 Вт позволяет легко подзаряжать совместимые устройства, просто положив их на верхнюю крышку Chromebox 5.
Благодаря широкой поддержке приложений для ОС Android из магазина Google Play, на Chromebox 5 можно запускать любимые мобильные приложения. Устройство также оснащено универсальным портом Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных, электропитания или подключения внешних дисплеев. Кроме того, Chromebox 5 может поддерживать до четырех мониторов с разрешением 4K. Компактный корпус мини-ПК можно поставить набок, положить или разместить на вертикальной поверхности с помощью крепления VESA, поэтому Chromebox 5 отлично подходит для самых различных сценариев.
Геймерские ноутбуки ASUS серии TUF
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617): исключительно высокопроизводительный и надежный ноутбук для геймеров
ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617) – мощный игровой ноутбук на платформе AMD для новейших игр и потоковых трансляций игрового процесса. В основе аппаратной комплектации устройства – новейший процессор Ryzen 9 Zen 4 и графический процессор Radeon на базе архитектуры RDNA3 с поддержкой технологии AMD Smart Access Graphics. Для максимального погружения в атмосферу любимых игр это устройство оснащено великолепным дисплеем с разрешением до QHD и частотой обновления 240 Гц, заключенным в очень узкую рамку (относительная площадь экрана составляет 90%). Для поддержания высочайшей производительности мощных компонентов даже в самых требовательных современных играх этот ноутбук оснащается системой охлаждения с 84-лопастными вентиляторами конструкции Arc Flow™, семью тепловыми трубками и четырьмя вентиляционными выходами для эффективного выведения горячего воздуха из корпуса наружу.
Ноутбук A16 Advantage Edition может похвастать компонентами новейшего поколения – в нем реализована поддержка интерфейса USB4®, установлен твердотельный накопитель объемом до 2 ТБ (PCIe 4.0 x4) и оперативная память стандарта DDR5-4800 МГц. Слоты для модулей памяти и накопителей находятся в удобном доступе для апгрейда в будущем. Устройство заключено в прочный корпус и доступно в новой отделке серо-бежевого цвета (Sandstorm), напоминающей пустынный камуфляж. В нем также реализована поддержка функции USB-C Power Delivery для подзарядки других гаджетов. Аудиосистема устройства поддерживает технологию Dolby Atmos, обеспечивающую превосходное реалистичное звучание, а фирменная двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления обеспечивает отличное качество голосовой коммуникации.
ASUS TUF Gaming F15/17 и A15/17 (FX507/707 и FA507/707): высокая скорость и безупречная надежность
Ноутбуки ASUS TUF Gaming F15/17 и A15/17 полностью готовы к новейшим играм, потоковым трансляциям и многозадачной работе благодаря отличной аппаратной комплектации: модели F15/17 оснащаются процессором Intel Core i9-13900H, а версии TUF Gaming A15/17 – процессором AMD Ryzen 9 Zen 4. Новейшие видеокарты для ноутбуков GeForce RTX 40-й серии способны выдать высокую частоту кадров в большинстве популярных игр даже в разрешении 1440p. Повышению графической производительности в этих ноутбуках также способствуют встроенный дисплейный мультиплексор и технология NVIDIA Advanced Optimus. Технологии с применением искусственного интеллекта, такие как DLSS, позволяют добиваться в совместимых играх еще более высокой частоты кадров и сверхплавного отображения движущихся объектов.
Дисплейный мультиплексор помогает в полной мере раскрыть потенциал новейших графических ускорителей GeForce RTX 40-й серии для ноутбуков. Если вдруг место для игр закончится, хранилище ноутбука можно легко расширить – для этого предусмотрен свободный слот M.2 для твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe Gen 4x4.
Все четыре представленные модели ноутбуков TUF 2023-го модельного года оснащены дисплейным мультиплексором с поддержкой технологии NVIDIA Advanced Optimus, поэтому отличная производительность в играх гарантирована. Дисплейный мультиплексор позволяет переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты, минуя встроенное графическое ядро процессора, для повышения графической производительности и снижения латентности, а технология NVIDIA Advanced Optimus автоматизирует процесс переключения, чтобы пользователь мог получать максимальную графическую производительность, не предпринимая для этого никаких дополнительных действий.
Для поддержания стабильно высокой производительности мощных компонентов требуется качественное охлаждение, поэтому в новых моделях ноутбуков серии TUF Gaming используются вентиляторы особой конструкции Arc Flow с 84 лопастями, толщина которых уменьшается от основания к кончику до всего 0,1 мм для уменьшения турбулентности. В результате достигается 13-процентное усиление воздушного потока при еще более низком уровне шума, чем в моделях предыдущего поколения. Качественное охлаждение позволяет увеличить термопакет видеокарты для еще более высокой производительности. Впечатляющая система охлаждения, реализованная в семействе ноутбуков TUF Gaming 2023-го модельного года, предоставляет дополнительные преимущества для геймеров.
ССЫЛКИ
ASUS на выставке CES 2023: https://www.asus.com/event/CES/
ASUS Pressroom: http://press.asus.com
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О компании ASUS
Компания ASUS – мировой лидер в сфере инновационных технологий. Устройства и компоненты ASUS созданы, чтобы дарить невероятные впечатления пользователям по всему миру. В штате компании трудятся свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков. Устройства ASUS получают в среднем 11 наград в день за высочайшее качество, инновационность и дизайн. Компания ASUS входит в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии издания Fortune.
(1.) а 15 ноября 2023 года, согласно внутреннему анализу рынка, проведенному компанией ASUS. Технология ASUS Spatial Vision сравнивалась с конкурирующими ноутбуками с автостереоскопическими 3D-дисплеями. Компания ASUS является первой, применившей OLED-дисплей с данной технологией.
(2.) Доступность Xbox Game Pass зависит от региона. Список стран/регионов, в которых поддерживаются продукты и услуги Xbox, смотрите на сайте https://www.xbox.com/regions.
(3.) Уточнить, какие модели и какие конкретно области на этих моделях оснащены покрытием ASUS Antimicrobial Technology, можно на официальных веб-страницах этих устройств.
(4.) Клиническое тестирование по стандартам ISO 21702 и ISO 22196 доказало, что антимикробное покрытие подавляет рост бактерий в 24-часовой период на более чем 99%. Снижение количества потенциально опасных микроорганизмов на 99% определяется как снижение количества вирусов и бактерий на поверхности с 1 000 000 (КОЕ/БОЕ) до 100 (КОЕ/БОЕ).
(5.) Для устройств классической серии Vivobook испытания тачпада планируется завершить к концу января 2023 года.
(6.) Тестирование на антибактериальную активность в отношении COVID-19, H3N2, H1N1, кишечной палочки и стафилококка были проведены независимыми сторонними лабораториями: Институт оценки качества г. Бокен (Boken Quality Evaluation Institute), Японский центр качества и технологии текстильной продукции (Japan Textile Products Quality and Technology Center) и Медицинский центр национальной обороны (National Defense Medical Center).
(7.) Протестировано по стандарту ISO 21702 с использованием вирусов SARS-CoV-2 (варианты Omicron, BA.5), гриппа H3N2, H1N1 и бактериальных культур, включавших стафилококк (Staphylococcus) и кишечную палочку (E. coli).
(8.) Пиковая яркость 700 кд/м2 поддерживается на 10% площади экрана в режиме HDR.
(9.) По сравнению с монитором ProArt аналогичного размера.
(10.) По сравнению с монитором ProArt аналогичного размера.
(11.) Цифры могут отличаться в зависимости от конкретной модели и производственного процесса.
(12.) Цветовая раскладка клавиатуры основана на пользовательском интерфейсе игровой клавиатуры Google, ее нельзя настроить или изменить.
(13.) Необходимо подключение к интернету. Google, Google Play, Chrome и Chromebook являются торговыми знаками, принадлежащими корпорации Google LLC.
(14.) По результатам теста Load Test для ОС Chromium. Фактическое время автономной работы зависит от сценария использования (соотношения между временем простоя, просмотром веб-страниц и других действий). Изначальный заряд батареи должен составлять не менее 5%, устройство не должно использоваться, для подзарядки применяется комплектный адаптер. Фактическое время автономной работы зависит от режима и условий использования устройства, технических характеристик конкретной модели, запускаемых приложений и целого ряда других факторов.